التمديد في التسجيل للحصول على المساعدات الاستثنائية لفائدة العاملين لحسابهم الخاص وأجرائهم وأجراء المؤسسات إلى 13 أوت المقبل

قرّرت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم في بلاغ لها التمديد للمرّة الثانية في آجال التسجيل بالمنصة الرقمية المخصصة للحصول على المساعدات الاستثنائية لفائدة العاملين لحسابهم الخاص وأجرائهم وأجراء المؤسسات الأكثر تضرّرا من تداعيات تواصل تفشّي جائحة كورونا المستجد وذلك إلى غاية 13 أوت.

ويتعين على الراغبين في الحصول على تلك المساعدات المقدرة بـ 200 دينار من المتضررين جراء تفشّي الفيروس وجراء تطبيق إجراءات الحجر الصحّي الشامل خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 16 ماي الماضي، التسجيل بالمنصة الرقمية helpentreprise.social.tn قبل انتهاء يوم 13 أوت القادم.

وتهم هذه المساعدات المنتمين لقطاعات المطاعم غير المصنفة وبيع الملابس الجاهزة والمقاهي والمشارب وبيع الأحذية والمنتصبين بالأسواق البلدية والحلاقة والتجميل وبيع الملابس المستعملة والحمامات والأدواش العمومية وبيع الهدايا ولعب الأطفال وفضاءات الترفيه للأطفال، ومحلات التصوير الشمسي وقاعات الأفراح.

ودعت الوزارة أصحاب "الباتيندات" الناشطين ضمن القطاعات المعنية الذين لم يتمكنوا حصريا من التسجيل في المنصة الالكترونية إلى إرسال نسخة من "الباتيندا" مع كتابة رقم المعرف الجبائي بدقة عبر البريد الاكتروني help2021@social.gov.tn ليتمكنوا لاحقا من إتمام عملية التسجيل بالمنصّة.



