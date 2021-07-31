الوضع الوبائي بمختلف الولايات: السبت 31 جويلية

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باجة: تسجيل 7 وفايات جديدة بفيروس "كورونا"

ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس "كورونا" المستجد بولاية باجة امس الجمعة الى 527 حالة وفاة بعد تسجيل 7 وفايات جديدة منها 5 وفايات بالمستشفيين الجهويين بباجة ومجاز الباب وارتفعت حصيلة الوفايات المسجلة فى اسبوع (من 24 الى 30 جويلية الجاري) الى 47 حالة وفاة، وهو العدد الارفع الذى يتم تسجيله خلال اسبوع، منذ بداية الجائحة.كما تم تسجيل 87 اصابة جديدة بالفيروس منها 28 أصابة بمدينة باجة وضواحيها و29 اصابة بنفزة و6 اصابات بتستور و8 اصابات بمجاز الباب و5 اصابات بقبلاط و4 اصابات بتبرسق و4 اصابات بعمدون لتصل جملة الحالات الايجابية المسجلة منذ بداية عمليات التقصي بباجة الى 15399 حالة من جملة 35209 تحاليل تم اجراؤها.وانخفضت نسبة اشغال الاسرة بمرضي كوفيد بالمستشفيات المحلية والجهوية حتى امس الى 87 بالمائة وهي النسبة الاقل التى يتم تسجيلها منذ اسابيع بالجهة، ووصلت نسبة التعافي من الفيروس الى 88,90 بالمائة حيث سجل تعافى 13691 شخصا.