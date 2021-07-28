اجلاء اكثر من 55 شخصا اثر نشوب حريق بمنطقة فج حسين من ولاية جندوبة

وات -

أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري عن إجلاء أكثر من 55 شخصا بمنطقة الملّة (ولاية جندوبة) وإيوائهم بمؤسّسة تربويّة، اثر نشوب حريق بالجهة، مؤكدة عدم تسجيل أي خسائر بشريةوأشارت الى أن هذا الحريق، الذي اندلع بعد ظهر الاثنين 26 جويلية بجبل علاّم بمنطقة فج حسين من معتمدية غار دماء (ولاية جندوبة)، قد أدى الى احتراق منزلين بصفة كلية و5 منازل جزئيا , إضافة إلى نفوق عدد من المواشيوأوضحت أن الحريق قد نشب في نقطة من داخل التّراب الجزائري ليمتد إلى منطقة الصفاية بعمادة تكرونة من ولاية الكاف يوم 25 جويلية 2021 على السّاعة 02 و50 دق ثمّ إلى منطقة فج حسينولفتت إلى أنه تم تسخير كل الإمكانيات المتاحة من وسائل إطفاء ومعدّات ثقيلة ويد عاملة لتأمين التجمّعات السّكانيّة وحمايتهم من طرف أعوان الحماية المدنيّة والغابات، وذلك بالتّنسيق مع وحدات جيش الطّيرانودعت الوزارة متساكني الغابات إلى ضرورة توخّي الحذر والإبلاغ الفوري في حالة نشوب حريق على الرّقم التالي71 297 842 لمركز حماية الغاباتوقدرت المساحة الجملية للحريق الذي أتى على غابات الصنوبر بمنطقتي الملة فج حسين ب1500هكتار كحصيلة أولوية، وفق ما أكده المدير الجهوي للحماية المدنية عادل العبيدي، لمراسل (وات)ولم تتمكن المصالح المدنية بجندوبة المعززة بطائرة إطفاء عسكرية وهياكل من الإدارة العامة للغابات وعدد هام من المتطوعين ومعدات تابعة لولايات مجاورة أخرى، إلى حدود صباح اليوم الاربعاء 28 جويلية 2021 ، من السيطرة على هذا الحريق الذي وصل الى محيط المعبر الحدودي بالجليل.