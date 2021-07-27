رئيس بلدية قربة والكاتبة العامة واحد المستشارين يخرجون ملفات من مقر البلدية وينقلونها باستعمال سيارة خاصة...ورئيس البلدية يُكذّب

وات -

أفاد الكاتب العام المساعد للنقابة الاساسية لاعوان بلدية قربة من ولاية نابل، توفيق يدعس، بأن رئيس بلدية قربة (مترشّح عن حزب حركة النهضة) تعمّد، اليوم الثلاثاء، الدخول الى مقر البلدية رفقة الكاتبة العامة للبلدية وبمشاركة احد المستشارين واخراج ملفات (لم يحدّد عددها) من مقر البلدية ونقلها الى مكان غير معلوم باستعمال سيارة خاصة.وأكد يدعس، في تصريح لـ"وات"، انه عاين العملية وتولّى اعلام بقية المستشارين البلديين الذين حضروا لمنع اي محاولة لنقل الملفات او اخراجها من البلدية، نافيا بالمناسبة ان تكون قوات الامن قد تنقلت على عين المكان وحاصرت مقر البلدية.واوضح، من جهة اخرى، "ان لا علم له بمحتوى الملفات التي اخرجت من البلدية او بمآلها".في المقابل، كذّب رئيس بلدية قربة، فوزي حجيج، هذا الخبر قائلا في ارسالية قصيرة لـ"وات" هذا ادعاء بالباطل وانا افنّده وسأنشر بلاغا وتكذيبا في الغرض، وسأتتبع من يروّج لهذه الاشاعة قضائيا".