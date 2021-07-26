قبلي: السيطرة على حريق أتى على مساحة تتجاوز النصف هكتار بواحة قبلي القديمة

وات - تمكّن اعوان الفرقة الجهوية للحماية المدنية بقبلي صباح اليوم الاثنين من السيطرة على حريق اندلع بواحة قبلي القديمة على مساحة تتجاوز النصف هكتار، وفق ما اكده المدير الجهوي للحماية المدنية، عادل بوعزيزي، لـ"وات".



وأوضح المصدر ذاته ان الحريق امتد على مساحة تقارب 600 متر مربع من الاعشاب الجافة مع احتراق 12 اصل نخيل مشيرا الى تواصل وجود شاحنتين للاطفاء على عين المكان للقيام بتبريد النخيل المحترق ومنع اندلاع النار من جديد حتى لا تمتد للمقاسم الفلاحية المجاورة.



