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قبلي: السيطرة على حريق أتى على مساحة تتجاوز النصف هكتار بواحة قبلي القديمة

Publié le Lundi 26 Juillet 2021 - 13:15قراءة: 0 د, 23 ث
وات - تمكّن اعوان الفرقة الجهوية للحماية المدنية بقبلي صباح اليوم الاثنين من السيطرة على حريق اندلع بواحة قبلي القديمة على مساحة تتجاوز النصف هكتار، وفق ما اكده المدير الجهوي للحماية المدنية، عادل بوعزيزي، لـ"وات".

وأوضح المصدر ذاته ان الحريق امتد على مساحة تقارب 600 متر مربع من الاعشاب الجافة مع احتراق 12 اصل نخيل مشيرا الى تواصل وجود شاحنتين للاطفاء على عين المكان للقيام بتبريد النخيل المحترق ومنع اندلاع النار من جديد حتى لا تمتد للمقاسم الفلاحية المجاورة.

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