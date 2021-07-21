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شاحنات عسكرية تنقل 67 مكثف أكسيجين إلى مستشفيات سيدي بوزيد وقفصة وباجة وجندوبة والكاف وزغوان وسليانة

Publié le Mercredi 21 Juillet 2021 - 13:13قراءة: 0 د, 21 ث
أفادت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، بأن ثلاث شاحنات عسكرية نقلت، الثلاثاء (يوم عيد الأضحى)، 67 مكثف أوكسيجين إلى مستشفيات سيدي بوزيد وقفصة وباجة وجندوبة والكاف وزغوان وسليانة، مؤكدة، في بلاغ، أن عمليات تزويد بعض المناطق بقوارير ومكثفات الأكسيجين مستمرة.

وأضافت الوزارة، في هذا الخصوص، أن شاحنة عسكرية نقلت أمس، أيضا، 716 قارورة أوكسيجين ملآنة، من الهبة الكويتية، إلى مصنع "آر ليكيد" لتعديلها تقنيا حتى يتسنى استغلالها بمختلف المستشفيات التونسية.


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 229535

Nouri  ()  |Mercredi 21 Juillet 2021 à 12h 51m |           
حذاري كثر اللعب بين الرآسة والحكومة والله يقدر الخير !!!
لا ثقة في قيس وغدرته !!!!!!!!!!!!



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