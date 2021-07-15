وحدات الحماية المدنية تطفئ 91 حريقا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

أطفأت وحدات الحماية المدنية، الأربعاء، 91 حريقا بمناطق مختلفة من البلاد، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الداخلية اليوم الخميس.وحسب ذات المصدر قامت الوحدات التّابعة للدّيوان الوطني للحماية المدنيّة، أمس الأربعاء، بـ407 تدخّلات، بينها 91 لإطفاء حرائق و83 للنّجدة بالطّرقات و209 تدخّلات للإسعاف في غير حوادث المرور.