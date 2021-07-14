قفصة: استئناف أشغال مشروع تزويد منطقة البخايرية بمعتمدية أم العرايس بالماء الصالح للشرب بعد توقف دام سنتين

وات -

استؤنفت خلال شهر جويلية الجاري، أشغال مشروع تزويد منطقة البخايرية من معتمدية ام العرايس من ولاية قفصة، بالماء الصالح للشرب، وذلك بعد توقفه منذ سنتين بسبب احتجاجات اجتماعية، وفق ما ذكرته رئيسة دائرة الهندسة الريفية، سوسن خالدي.وأضافت خالدي، في تصريح لـ(وات)، ان كلفة المشروع قدرت بـ1،2 مليون دينار سينتفع به 1300 ساكن، مشيرة إلى أن نسبة الأشغال تقدمت لتبلغ حدود 99 بالمائة، وهو حاليا في طور تجربة الشبكة ومن المؤمل أن يدخل حيز الاستغلال فعليا حال الانتهاء من كهربة البئر من طرف الشركة التونسية للكهرباء والغاز.وذكرت، من جانب آخر، بأن مشروعي إعادة تهيئة شبكتي الماء الصالح للشرب بمنطقتي القطار والانطلاقة التابعتين لمعتمدية قفصة الجنوبية، والمقدرة كلفة انجازهما بـ2 مليون دينار، بعد تعطلهما بسبب اشكالات اجتماعية تم حلها، من المبرمج أن تنطلق الأشغال في الايام القليلة القادمة.ولفتت، الى أن هذين المشروعين سيساهمان في تزويد 3000 ساكن بالماء الصالح للشرب، إضافة الى تجاوز اشكالات الانقطاعات المتكررة للماء، والتي يعود سببها الى قدم واهتراء شبكة قنوات التزويد.