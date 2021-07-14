قبلي: افتتاح مركز للحماية المدنية بمعتمدية الفوار

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افتتح عشية امس الثلاثاء، مركز الحماية المدنية بمعتمدية الفوار من ولاية قبلي، وهو من بين المشاريع التي ينتظرها اهالي الجهة منذ سنوات لتقريب خدمات الانقاذ والتدخل اثناء الحوادث والحرائقواوضح المدير الجهوي للحماية المدنية عادل بوعزيزي ل(وات) ان هذا المشروع يعتبر من المكاسب الهامة للجهة حيث انه سيساعد في تامين سرعة التدخل بمعتمديتي الفوار ورجيم معتوق الحدوديتين، واشار الى انه قد تم تجهيز مركز الحماية المدنية بالفوار بشاحنة اطفاء جديدة وسيارة انقاذ مع تامين العدد الكافي من الاعوان لتامين التدخلاتوبين المصدر ذاته انه سيتم بالتنسيق مع الديوان الوطني للحماية المدنية توفير سيارة اسعاف رباعية الدفع خاصة بهذا المركز، ذلك ان الخصائص الجغرافية والطبيعية لمعتمديتي رجيم معتوق والفوار تقتضي توفير هذا النوع من السيارات لضمان الوصول الى الاشخاص المحتاجين لخدمات الاسعاف اينما كانواومن ناحيته اوضح معتمد الفوار ماهر المسعودي ل(وات) ان مشروع احداث مركز للحماية المدنية بالمنطقة هو من المشاريع التي تم الانطلاق في العمل عليه منذ سنة 2019 بالتعاون بين الديوان الوطني للحماية المدنية والسلط الجهوية والمحلية والشركات البترولية المنتصبة بالجهةواشار الى انه قد تم استغلال مقر قديم للمجلس القروي بمنطقة الفوار والتدخل لتهيئته وتوسعته بالشراكة بين المجلس الجهوي لولاية قبلي والشركات البترولية ليكون مقرا وظيفيا لائقا ويستجيب لمتطلبات العمل للحماية المدنيةكما بين المسعودي ان هذا المركز يعتبر من المكاسب الهامة لمعتمديتي الفوار ورجيم معتوق اللتين تتوفران على مساحات شاسعة من الواحات تتعدد فيها الحرائق بسبب العوامل المناخية، كما انه سيؤمن التدخلات السريعة للانقاذ من الحوادث المنزلية وحوادث الطرقات او بعض الحوادث التي قد تجد بحقول التنقيب المنتصبة بالجهة