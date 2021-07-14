رمضان بن عمر: تونس استقبلت خلال السنة الفارطة 1831 من المرحلين القسريين دون أن تتم مراقبتهم لإجراء الحجر الصحي الإجباري

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قال عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المكلف بالإعلام رمضان بن عمر اليوم الإربعاء ان تونس استقبلت خلال سنة 2020 قرابة 1831 تونسيا من المرحلين القسريين من ايطاليا عبر مطار النفيضة دون أن يتم مراقبتهم لإجراء حجر صحي إجباري أو القيام بتحاليل لتقصي فيروس كوروناوأكد رمضان بن عمر خلال ندوة صحفية عقدها اليوم منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن بعد عبر تطبيقة "زوم" لتقديم تقرير شهر جوان 2021 حول الهجرة غير النظامية، أن التونسيين هم من أكثر الجنسيات التي وقع ترحيلها قسريا من إيطاليا خلال سنة 2020، معتبرا أن عملية الترحيل القسري تتم حسب "هوية الشخص" حيث بلغت نسبة التونسيين الذين تم ترحيلهم قسريا 59.9 بالمائة، أي قرابة 1997 تونسيا من جملة 3351 من مختلفالجنسيات الأخرىوأضاف أن شهر جوان الماضي شهد تغييرا على مستوى توزيع المجتازين حسب الجنسيات مقارنة بالأشهر الفارطة، إذ تجاوزت هذه المرة نسبة المجتازين التونسيين والتي بلغت 50.2 بالمائة، نسبة المجتازين غير التونسيين (49.8 بالمائة)، حسب تقرير المنتدى لشهر جوان الفارط حول الهجرة غير النظاميةولفت المكلف بالإعلام بالمنتدى رمضان بن عمر، الى أن أغلب عمليات الاجتياز المحبطة خلال شهر جوان الفارط، كانت بحرا، وذلك بنسبة 69 بالمائة فيحين بلغت هذه النسبة 31 بالمائة على مستوى البر، مفسرا ذلك بتكثيف عمليات المراقبة من قبل الوكالة الأوروبية لمراقبة السواحلكما أفاد أن عدد المهاجرين غير النظاميين الواصلين إلى السواحل الإيطالية بلغ خلال الفترة المتراوحة بين 1 إلى 13 جويلية الجاري 1276 شخصا لافتاالى أن هذا الرقم يتجاوز بكثير الأرقام المسجلة خلال الأشهر الفارطة من سنة 2021واعتبر المكلف بالإعلام بالمنتدى أن من أبرز العوامل التي ساهمت في ارتفاع عدد المهاجرين غير النظاميين خلال هذه الفترة، هي تداعيات الجائحة وتدهور الوضع الصحي بالبلاد فضلا عن عجز الدولة عن توفير اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" في الفترة الأخيرة وتأخر عملية التلقيح الوطنية ضد كوفيد-19.