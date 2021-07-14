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وزارة الدفاع الوطني: تلقيح 7646 مواطنا في ولاية تطاوين و1126 أخرين في ولاية سليانة

Publié le Mercredi 14 Juillet 2021 - 13:07 قراءة: 0 د, 30 ث
بلغ عدد المواطنين المستفيدين من التلقيح من قبل الفرق الصحية المشتركة من الصحّة العسكريّة والصحّة العموميّة ، القارّة والمتنقّلة بولاية تطاوين أمس الثلاثاء 863 مستفيدا ليصبح بذلك العدد الجملي للمواطنين الذين تلقوا التلقيح بالجهة 7646.

واشار بلاغ صادر اليوم الأربعاء عن وزارة الدفاع الوطني ان هذه الحملة المشتركة تتواصل بولاية تطاوين وسليانة بالتوجه نحو المراكز المتقدّمة، ومختلف المصالح الإداريّة والعموميّة وذلك وفق مخطط زمني يمنح الأولوية إلى المناطق الأكثر تضررًا من جائحة كوفيد 19 وإلى المتقدّمين في السّن والمصابين بأمراض مزمنة والمقعدين.


كما بلغ عدد المستفدين من التلقيح بمختلف معتمديات ولاية سليانة بلغ 1126 فردا منذ انطلاق الحملة يوم الإثنين الماضي.



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