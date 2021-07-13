نابل: انطلاق التحضير لتركيز المستشفى الميداني بالقاعة الرياضية ببني خيار بطاقة استيعاب 42 سريرا من بينها سريري انعاش

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عاين فريق من وزارة الصحة بمشاركة المديرة بادارة الهياكل الصحية قامارا ومدير المستشفيات الميدانية عن الصحة العسكرية العميد محمد السوسي، فضاء القاعة الرياضية ببني خيار والتي ستستغل لتركيز المستشفى الميداني بطاقة استيعاب قدرت ب42 سريرا من بينها سريري انعاش.وقالت المديرة الجهوية للصحة بنابل رجاء محفوظ مشيرقي في تصريح ل(وات) بالمناسبة ان الفريق الصحي، وافق على اختيار القاعة الرياضية ببني خيار لتركيز المستشفى الميداني، خاصة وان الفضاء قابل للتهيئة والتجهيز وفق متلطبات المستشفى الميداني، اضافة الى ان القاعة تتوفر على شبكة لتوزيع الاوكسيجين ب45 نقطة وبتجهيزات مراقبة بالكاميرا والتي تجعل منها مؤهلة لاحتضان المستشفى الميداني.واعتبرت ان الموافقة على اختيار القاعة الرياضية ببني خيار لاحتضان المستشفى الميداني هو اشارة انطلاق لاتمام بقية المراحل الفنية والادارية وتوفير التجهيزات والاسرة وتهيئة فضاء القاعة لاحكام عمل المستشفى الميداني بمختلف مكوناته، وابرزت ان وزارة الصحة ستتولى خلال هذه الايام تحويل الاعتمادات اللازمة لولاية نابل لابرام صفقات التهيئة والتجهيز على ان تتكفل باعتمادات التصرف والمتابعة لعمل المستشفى الميداني وتوفير الاطارات الطبية وشبه الطبية لهذه الوحدة.وشددت مشيرقي في ذات السياق على ان المستشفى الميداني سيكون دعامة هامة لمنظومة رعاية مرضى كوفيد 19 بولاية نابل والتي قالت انها "ما زالت صامدة اليوم ولكنها في حاجة الى حلول عاجلة في ظل تواصل ارتفاع وتيرة الحالات الايجابية وتطور عدد الحالات التي تحتاج الى الاقامة بالمستشفى".ونوهت بمساندة مكونات المجتمع المدني لهذا البرنامج وخاصة بلدية بني خيار التي قبلت تخصيص القاعة الرياضية لتركيز المستشفى الميداني والحرص على انجاح كل مراحله بمساندة من بلدية المعمورة ونواب الجهة ليكون رافدا حقيقيا للاحاطة بمرضى كوفيد.واثنى رئيس قسم الجراحة بالمستشفى العسكري ومدير المستشفيات الميدانية محمد السوسي من جهته على جهود بلدية بني خيار واهاليها وجمعياتها بتركيز شبكة الاوكسيجين بالقاعة الرياضية خاصة وانها المرحلة الاكثر صعوبة عند تركيز المستشفيات الميدانيةوابرز ان الدراسات المنجزة بينت ان القاعات الرياضية هي الفضاءات الاكثر ملاءمة لتركيز المستشفيات الميدانية باعتبار سهولة الوصول اليها وتوفرها على مآو للسيارات وكل المستلزمات من مياه وتنوير وقاعات وتهوئة، واوضح ان برمجة سريري انعاش بالاضافة الى اسرة الاوكسيجين من شانه ان يساعد في التعجيل باسعاف المرضى الذين يمكن ان تتعكر حالتهم الصحية قبل توجيههم للمستشفيات.واكد في اختتام جلسة عمل انتظمت بمقر بلدية بني خيار انه قدم عرضا مفصلا لمتطلبات تركيز المستشفى وبرنامج عمله وما يحتاجه من تجهيزات طبية وغير طبية بالاضافة الى توضيح كيفية تنظيم عمل المركز انطلاقا من استقبال المرضى الى اقامتهم باسرة الاوكسيجين وخاصة ما يتعلق بتنقل الاطارات الطبية وشبه الطبية في مختلف الفضاءات وفق المعايير الدولية المعتمدة.واشار الى ان مدة تركيز المستشفى ستكون فى نحو 10 ايام، من بينها 48 ساعة لتركيز كل التجهيزات وهي الفترة التي احتاجها تركيز مستشفيي باجة وسليانة.وعبر بالمناسبة عن الشرف الذي ناله بدعوته لمعاضدة جهود تونس ووزارة الصحة في حربها ضد كوفيد 19 مبرزا انه سيتنقل اليوم مباشرة الى ولاية منوبة ولاحقا الى ولاية جندوبة لمساندة هذه الجهات بكل الخبرات اللازمة الفنية والعلمية والتنظيمية لتركيز المستشفيات الميدانية واحكام عملها.م ت