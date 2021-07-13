إجراء تجربة ناجحة لاستخدام النقود الرقمية للبنك المركزي

أجرى بنك فرنسا ، بالتعاون مع البنك المركزي التونسي ، بنجاح تجربة سابعة للنقود الرقمية للبنك المركزي ، مع مجموعة من الممثلين بقيادة شركة "بروسبيروس"، كجزء من برنامج التجارب الذي تم إطلاقه في مارس 2021 ، وفق بلاغ صادر عن بنك فرنسا تم نشره اليوم الثلاثاء، من قبل البنك المركزي التونسي.وأتاحت التجربة ، التي أجريت الخميس 8 جويلية 2021 ، إجراء عملية لتحويل الأموال بالعملة التجارية بين فردين موجودين على التوالي في فرنسا وتونس باستخدام العملة الرقمية للبنك المركزي.وأكد مدير عام التطوير ومراقبة نظم ووسائل الدفع في البنك المركزي محمد الصدراوي ، أنه من المرجح أن تعمل هذه المنصة على تعزيز الشفافية والسرعة وتوفير التكاليف ، بما يخدم الجالية التونسية بشكل أفضل في أوروبا.وشدد على أن نجاح هذه التجربة هو فرصة لفتح تأملات حول نشر قنوات بديلة للتحويلات عبر الحدود من أوروبا إلى تونس تستفيد منها الجالية التونسية بالخارج من جانبها ، أشارت المديرة العامة للاستقرار المالي والعمليات في بنك فرنسا ، ناتالي أوفوفري ، إلى أن هذه التجربة جعلت من الممكن تقييم المعاملات بين البنوك في تنفيذ تحويلات التجزئة عبر الحدود من خلال اللجوء إلى التعاون بين الشركات التجارية. البنوك والبنوك المركزية لإنشاء عمليات أكثر كفاءة. وقالت إن هذه هي التجربة الأولى لاستخدام النقود الرقمية بين البنوك لأغراض تحويل أموال التجزئة وتمهد الطريق لمزيد من الانعكاسات المهمة بين البنوك المركزية بشأن تحسين المدفوعات عبر الحدود.