   Om Kalthoum - يا ليلة العيد  

تراجع نسبي لدرجات الحرارة بالمناطق الشمالية والساحلية

Publié le Mardi 13 Juillet 2021 - 10:33 قراءة: 0 د, 24 ث
تتراجع درجات الحرارة بالمناطق الشمالية اليوم الثلاثاء، لتسجل انخفاضا نسبيا وتكون في حدود 33 إلى 39 درجة بالشمال و 29 درجة بالمناطق الساحلية

أما ببقية الجهات فتتواصل درجات الحرارة مرتفعة ، حيث تتراوح بين 38 و45 درجة، كما تصل إلى 47 بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي


وتكون السماء مغيمة جزئيا بأغلب الجهات مع أمطار متفرقة بالشمال تكتسي صبغة رعدية بمناطق أقصى الشمال بعد الظهر

والرياح معتدلة وتصل سرعتها إلى مستوى 50 كلم/س قرب السواحل و البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب..

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 229164



En continu

Toutes les news
.

الثلاثاء 13 جويلية 2021|3 ذو الحجة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:27 19:41 16:16 12:32 05:11 03:23
36°
 37° % 13 :الرطــوبة
تونــس 25°
5.14 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
37°-2529°-2331°-2232°-2432°-23
  • Avoirs en devises
    21744,7

  • (12 juill)
  • Jours d'importation
    137
  •              1 € = 3,31858 DT        1$ =2,82013 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12 juill)   2215,2 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة