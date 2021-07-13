تراجع نسبي لدرجات الحرارة بالمناطق الشمالية والساحلية

تتراجع درجات الحرارة بالمناطق الشمالية اليوم الثلاثاء، لتسجل انخفاضا نسبيا وتكون في حدود 33 إلى 39 درجة بالشمال و 29 درجة بالمناطق الساحلية
أما ببقية الجهات فتتواصل درجات الحرارة مرتفعة ، حيث تتراوح بين 38 و45 درجة، كما تصل إلى 47 بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي
وتكون السماء مغيمة جزئيا بأغلب الجهات مع أمطار متفرقة بالشمال تكتسي صبغة رعدية بمناطق أقصى الشمال بعد الظهر
والرياح معتدلة وتصل سرعتها إلى مستوى 50 كلم/س قرب السواحل و البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب..
أما ببقية الجهات فتتواصل درجات الحرارة مرتفعة ، حيث تتراوح بين 38 و45 درجة، كما تصل إلى 47 بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي
وتكون السماء مغيمة جزئيا بأغلب الجهات مع أمطار متفرقة بالشمال تكتسي صبغة رعدية بمناطق أقصى الشمال بعد الظهر
والرياح معتدلة وتصل سرعتها إلى مستوى 50 كلم/س قرب السواحل و البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب..
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