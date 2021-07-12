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جندوبة: غواصو طبرقة يضعون 21 قارورة أوكسيجين على ذمة مستشفيات الجهة لمواجهة النقص المسجل

Publié le Lundi 12 Juillet 2021 - 18:47 قراءة: 0 د, 56 ث
وات - وضع نادي الغوص بطبرقة وعدد من الغواصين المحترفين المستقلين، اليوم الاثنين، 21 قارورة اوكسيجين على ذمة الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة، وذلك لمواجهة النقص الذي تعانيه كافة المستشفيات المحلية والمستشفيين الجهويين، لاسيما في ظل توسع دائرة الإصابات بفيروس "كورونا"، وتجاوز المستشفيات طاقتها القصوى من حيث عدد المقيمين وعدد أسرة الاوكسيجين.
وجاءت هذه المبادرة، بالتنسيق بين أعضاء من مجلس نواب الشعب ووالي الجهة والإدارة الجهوية للحماية المدنية وفرع شركة "آر ليكيد" ونشطاء بالمجتمع المدني، بهدف تعزيز قدرات المستشفيات المحلية والجهوية في مواجهة ما وصفته المديرة الجهوية للصحة، كوثر النهدي، بـ"النقص الفادح" في مادة الاوكسيجين.
وقال منجي الزواوي، المعروف بعميد الغوّاصين بطبرقة، في تصريح لـ(وات)، ان "الغوص لم يعد له معنى امام اما نشاهده من اختناق مواطنينا بالفيروس اللعين"، وفق تعبيره.
وأعرب، عدد من العاملين في القطاع الصحي والمصابين وعائلاتهم، من جانبهم، عن استحسانهم لهذه المبادرة، التي اعتبرها بعضهم "احدى محركات الامل وسط هذه المخاوف والعدد الهائل من المصابين والمتوفين بسبب فيروس "كورونا" وطول مدة الأزمة الوبائية".

يذكر أنه، وإلى غاية 8 جويلية الجاري، تاريخ آخر تحيين للإدارة الجهوية للصحة حول الوضع الوبائي، ناهز عدد المصابين بولاية جندوبة 9400 مصاب، فيما فاق عدد المتوفين بسبب فيروس "كورونا"، 396 شخصا.

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