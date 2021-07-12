باجة: المستشفي الميداني جاهز بمواصفات عالمية في انتظار الاطار الطبي لينطلاق في العمل (العميد محمد سوسي)

وات -

أفاد العميد بوزارة الدفاع الوطني مدير المستشفيات الميدانية والخبير الدولي في الاسلحة الكيميائية والبيولوجية، محمد سوسي، اليوم الاثنين، بمناسبة زيارة تفقد أداها الى المستشفي الميداني بالقاعة المغطاة لمدينة باجة، بأن هذا المستشفي جاهز ويستجيب للمواصفات العالمية على مختلف الاصعدة، إلا أنه في انتظار توفير الاطار الطبي لينطلق في العمل.وأكد، في تصريح لـ(وات)، عى أهمية المجهود التي قامت بها كافة الاطراف التي ساهمت في تركيز هذا المستشفى في ظرف 12 يوما، ليكون في أتم الجاهزية لاستقبال مرضي "كورونا"، مشيرا الى ان "المستشفي الطارئ يجب ان يكون فى مكان ملائم وان يوفر ظروف تحترم المرضى والاطار العامل وكل رواده من تجهيزات ملائمة وتهوئة وتكييف مناسب وهي شروط تتوفر فى المستشفي الميداني بباجة"، وفق قوله.من جانبه، قال والي باجة، محسن معز الميلي، لـ"وات"، ان الجهة قد نفّذت كل التزاماتها ووعودها وحرصت على اتمام المستشفي الميداني بالقاعة المغطاة منذ يوم السبت المنقضي، وانه سينطلق فى العمل فور توفر الاطار العامل به.وأعلن، في هذا الصدد، عن ان المدير الجهوى للصحة تنقل اليوم للعاصمة تونس لايجاد الحلول المتعلقة بتوفير الاطار الطبي وشبه الطبي، باعتبار وأن المركز سيكون مستقل عن بقية المنشآت الصحية بالجهة.تجدر الاشارة الى ان نسبة إشغال الاسرة بالمستشفيات المحلية والجهوية بباجة من قبل مرضى "كوفيد" قاربت الـ130 بالمائة، وان طاقة استيعاب المستشفي الميداني بباجة تفوق الـ80 سريرا .