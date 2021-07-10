ثلاثي تونسي ضمن قائمة حكمات تصفيات اتحاد شمال افريقيا المؤهلة الى رابطة ابطال افريقيا للاندية النسائية

تم اختيار ثلاثي تحكيم تونسي يتالف من الحكمة درصاف القنواطي والمساعدتين هدى عفين ورحمة العلويني ضمن قائمة الحكمات اللاتي تم تعيينهن لادارة دورة تصفيات اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم للاندية النسائية المقررة بالمغرب من 24 الى 30 جويلية الجاري والمؤهلة الى النسخة الاولى لرابطة ابطال افريقيا حسب ما اورده الموقع الرسمي لاتحاد شمال افريقيا على شبكة الانترنت يوم السبت.وستكون كرة القدم التونسية ممثلة خلال هذه التصفيات التي ستقام على الملعب البلدي ببركان بجمعية بنك الاسكان التي ستتنافس مع فريقي افاق غليزان الجزائري والجيش الملكي المغربي من اجل كسب البطاقة الوحيدة المؤهلة الى المرحلة النهائية لرابطة ابطال افريقيا المقررة بمصر اواخر السنة الحالية.درصاف القنواطي (حكمة)هدى عفين ورحمة العلويني (حكمتان مساعدتان)لمياء عثمان وفريال اسماء (حكمتان مساعدتان)من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم :صباح صدير وفاطمة الزهراء العجاني (حكمتان)فتيحة جرموني وسكينة حمدي (حكمتان مساعدتان)شاهندة سعد المغربي (حكمة)يارا عاطف ومنى عطاء الله (حكمتان مساعدتان)الجولة الاولى (24 جويلية 2021)افاق غليزان (الجزائر) – جمعية بنك الاسكان (تونس)الجولة الثانية (27 جويلية 2021)نادي الجيش الملكي (المغرب) – افاق غليزان (الجزائر)الجولة الثالثة (30 جويلية 2021)جمعية بنك الاسكان (تونس) – نادي الجيش الملكي (المغرب)