أعلنت الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه،الأربعاء،عن تسجيل إضطراب في توزيع مياه الشرب بالضاحية الجنوبية للعاصمة وتحديدا بكل من رادس والزهراء ومقرين وحمام الأنف وحمام الشط وبرج السدرية ومرناق، إضافة إلى مدينة سليمان.



وأوضحت الشركة، وفق بلاغ صادر عنها، أن الاضطراب في التوزيع يأتي نتيجة للإرتفاع غير المسبوق لدرجات الحرارة لعدة أيام متتالية، مما تسبب في تزايد الطلب على المياه.

وأكدت الشركة في هذا الصدد، أن مصالحها تعمل جاهدة على إعادة تزويد هذه المناطق بصفة طبيعية.



