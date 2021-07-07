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وزارة الدفاع توضح بشأن نجاح تجربة دواء مضاد لفيروس كورونا بالمستشفى العسكري بتونس

Publié le Mercredi 07 Juillet 2021 - 19:09 قراءة: 0 د, 41 ث
وات - نفت وزارة الدفاع الوطني، في بلاغ توضيحي أصدرته اليوم الاربعاء، ما تم تداوله مؤخرا على صفحات التواصل الاجتماعي، حول نجاح تجربة إستعمال دواء مضاد لفيروس كوفيد 19 بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس.

في المقابل، أفادت الوزارة بأنه في إطار تجربة سريرية على مرضى كوفيد، تم استعمال "مستحضر علاجي" للغرض، بعد موافقة عدد من المرضى، وبإشراف مشترك بين وزارة الصحة ووزارة الدفاع الوطني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مبينة أن نتائج هذه التجربة السريرية لم تستكمل بعد.


وأكدت أنه لا يمكن الحديث عن هذه التجربة السريرية إلا بعد التثبت من نتائجها العلمية، والمصادقة عليها من طرف خبراء في الميدان.


يشار الى أن صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي، تناقلت خبرا يفيد بنجاح فريق من الباحثين التونسيين في اثبات نجاعة مكمل غذائي في معالجة فيروس كورونا، وأن حوالي 200 مريض خضعوا لتجارب سريرية منذ شهر جانفي 2021 وكانت النتائج مشجعة.

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