تاجيل موعد الدورة 35 لمهرجان قليبية الدولي لفيلم الهواة

قررت الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة مجددا تاجيل موعد انطلاق الدورة الخامسة والثلاثين لمهرجان قليبية الدولي لفيلم الهواة الى الفترة من 28 اوت الى 4 سبتمبر القادم.وحدد اخر اجل لتقديم الترشحات ليوم 3 اوت القادم بالنسبة للمشاركين الاجانب و10 اوت للمشاركين من تونس.وكان من المقرر ان تنتظم هذه الدورة من 7 إلى 14 أوت إلا أن لجنة التنظيم قررت تغيير الموعد الى الفترة من 14 الى 21 اوت بسبب الظروف الصحية التي تمر بها تونس ومختلف بلدان العالم جراء تفشي فيروس كوفيد 19 .ويعد مهرجان قليبية لفيلم الهواة من أبرز المواعيد السينمائية الهامة في تونس الذي تحتضنه سنويا مدينة قليبية من ولاية نابل وهو موعد مفتوح يستقطب السينمائيين الهواة وطلبة مدارس السينما والسمعي البصري حيث يعد فضاء يقدمون فيه مشاريعهم السينمائية في مختلف أقسام المهرجان وأهمها المسابقة الوطني.ويحظى هذا المهرجان السينمائي بدعم وزارة الشؤون الثقافية علما أن تنظيمه يجري بالتعاون مع المركز الوطني للسينما والصورة وبلديةقليبية.