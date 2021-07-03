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وحدة تابعة لجيش البحر تنقذ 84 مهاجرا أجنبيا غرق قاربهم قبالة سواحل جرجيس

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Publié le Samedi 03 Juillet 2021 - 13:19 قراءة: 0 د, 33 ث
وات - أنقذت وحدة بحرية تابعة لجيش البحر، ليلة البارحة الجمعة، بالتعاون مع قوارب صيد، 84 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة غرق قاربهم بالموقع شمال شرق جرجيس (جنوب شرق) على بعد حوالي 28 كم، وفق ما أفاد به اليوم السبت الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني المقدم محمد زكري.


وأفاد المهاجرون، الذين يحملون جنسيات مختلفة (بنغلاداش والسودان واريتريا ومصر والتشاد) وتتراوح أعمارهم بين 3 و40 سنة، بأنهم أبحروا من سواحل زوارة بليبيا في الليلة الفاصلة بين 28 و29 جوان الماضي، بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه الفضاء الأوروبي، وفق ذات المصدر.



وقد تم التوجه بهم نحو ميناء جرجيس لتسليمهم لاحقا الى وحدات الحرس الوطني لاتخاذ الاجراءات القانونية في شأنهم.

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