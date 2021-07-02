   Chadia - والنبيء وحشتنا  

بطولة ويمبلدون - انس جابر تطيح بالاسبانية غابرين موغروزا وتعبر الى الدور ثمن النهائي

Publié le Vendredi 02 Juillet 2021 - 16:06 قراءة: 0 د, 29 ث
وات - تاهلت لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة 24 عالميا الى الدور ثمن النهائي لبطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الاربع الكبرى (غراند سلام)، بفوزها على الاسبانية غابرين موغروزا المصنفة 12 عالميا 2-1 (5-7 و6-3 و6-2) في المباراة التي اقيمت يوم الجمعة لحساب الدور الثالث.

وكانت انس جابر تغلبت في الدور الثاني على الأمريكية فينوس ويليامز المصنفة 111 عالميا 2-صفر وفي الدور الاول على السويدية ريبيكا بيترسون المصنفة 60 عالميا 2-صفر.


وستواجه انس جابر في الدور ثمن النهائي البولونية ايغا سيواتيك المصنفة التاسعة عالميا والتي ازاحت في الدور الثالث الرومانية ايرينا بيغو المصنفة 79 عالميا 2-صفر (6-1 و6-صفر).



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 228594



En continu

Toutes les news

الجمعة 02 جويلية 2021|21 ذو القعدة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:33 19:44 16:15 12:30 05:04 03:13
32°
 34° % 25 :الرطــوبة
تونــس 24°
5.66 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
34°-2436°-2536°-2736°-2633°-26
Babnet Tunisie Special Euro
  17h00: Espagne - Suisse
  20h00: Belgique -Italie
  • Avoirs en devises
    21192,1

  • (1 juill)
  • Jours d'importation
    139
  •              1 € = 3,31100 DT        1$ =2,82098 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 juill)   180,0 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة