بطولة ويمبلدون - انس جابر تطيح بالاسبانية غابرين موغروزا وتعبر الى الدور ثمن النهائي

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تاهلت لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة 24 عالميا الى الدور ثمن النهائي لبطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الاربع الكبرى (غراند سلام)، بفوزها على الاسبانية غابرين موغروزا المصنفة 12 عالميا 2-1 (5-7 و6-3 و6-2) في المباراة التي اقيمت يوم الجمعة لحساب الدور الثالث.وكانت انس جابر تغلبت في الدور الثاني على الأمريكية فينوس ويليامز المصنفة 111 عالميا 2-صفر وفي الدور الاول على السويدية ريبيكا بيترسون المصنفة 60 عالميا 2-صفر.وستواجه انس جابر في الدور ثمن النهائي البولونية ايغا سيواتيك المصنفة التاسعة عالميا والتي ازاحت في الدور الثالث الرومانية ايرينا بيغو المصنفة 79 عالميا 2-صفر (6-1 و6-صفر).