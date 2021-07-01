السلطات الأمريكية توقف عمليات الإنقاذ في مبنى ميامي المنهار

الأناضول -



خوفا من انهيار الجزء المتبقي من المبنى، مع استئناف عمليات البحث "حالما يصبح ذلك آمنا"

علقت السلطات الأمريكية، الخميس، عمليات البحث والإنقاذ في أنقاض المبنى السكني الذي انهار جزئيا بمدينة ميامي في ولاية فلوريدا، إثر مخاوف من سقوط الجزء المتبقي منه.وقالت عمدة مقاطعة ميامي ديد، دانييلا ليفين كافا، إن جهود الإنقاذ توقفت حوالي الساعة 02:00 صباحا بالتوقيت المحلي (06:00 تغ).وأضافت: "يواصل مهندسونا مراقبة الهيكل، حيث أوقفنا العمليات مؤقتًا لتقييم الوضع"، مضيفة أن المسؤولين سيستأنفون البحث عن ناجين "بمجرد أن يكون ذلك آمنًا".وأشارت ليفين كافا أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، لموقع الحادث "لن يكون لها تأثير على ما يحدث في هذا الموقع".ويخشى المسؤولون من احتمالية انهيار الجزء المتبقي من المبنى، بعد ملاحظة حركة بمقدار (15.2-30.5 سم) لعمود كبير معلق من الهيكل، يمكن أن يسفر سقوطه عن اتلاف الأعمدة الداعمة له.يشار أنه لم يتم انتشال أي ناج من بين أنقاض للمبنى، منذ بداية عمليات البحث والإنقاذ، الأسبوع الماضي.وفي وقت سابق الخميس، وصل الرئيس الأمريكي إلى المدينة لزيارة موقع الحادثة، ومن المقرر أن يلتقي ليفين كافا وكذلك حاكم فلوريدا،رون ديسانتيس، وعدد من القادة المحليين وعائلات الضحايا.وارتفعت حصيلة ضحايا انهيار المبنى السكني في مدينة ميامي بفلوريدا إلى 18 قتيلا، بينهم طفلان، فيما لا يزال 145 شخصا في عداد المفقودين، حسبما أفادت عمدة المقاطعة، مساء الأربعاء.وفي 24 يونيو/ حزيران الماضي، انهار مبنى سكني مؤلف من 12 طابقا، ويضم أكثر من 130 وحدة، بمقاطعة "ميامي ديد"، شمالي منطقة ميامي السياحية.