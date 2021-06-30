اضطراب وانقطاع مياه الشرب بمناطق من ولاية اريانة نتيجة اشغال إصلاح عطب على قناة التوزيع الرئيسيّة

تمّ تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع مياه الشرب بالمناطق العليا لرياض الأندلس وحي الغزالة من ولاية أريانة، الاربعاء. وأوضحت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أن ذلك كان نتيجة قيام مصالحها بإصلاح عطب على قناة التوزيع الرئيسيّة قطر 600 مم المزوّدة لمدينة أريانة والمناطق المجاورة.وتتوقع الشركة استئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة العاشرة ليلا من مساء، الاربعاء.