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كتب مجانية للمصابين بفيروس كورونا المستجد بتونس

Publié le Lundi 28 Juin 2021 - 23:05 قراءة: 0 د, 56 ث
وات - لمساعدة المصابين بفيروس كورونا على قضاء الحجر الصحي في احسن الظروف، تم اطلاق مبادرة هي الاولى من نوعها في تونس وتتمثل في تقديم كتابين من سلسلة روايات الجيب التونسية لمصابي "كوفيد-19" بصفة مجانية.


هذه البادرة اطلقتها دار النشر "بوب ليبريس" وذلك بالتعاون مع الموقع الالكتروني "بوك سبايس" و "الهدف منها التخفيف على مرضى "كوفيد-19" ومساعدتهم على قضاء الحجر الصحي في ظروف ملائمة لاسيما الرفع من معنوياتهم وتشجيعهم على القراءة خاصة مع تفاقم الوضع الصحي في كافة انحاء الجمهورية" حسب ما افاد به مدير الموقع "بوك سبايس" لتوزيع الكتب والتعريف بالاصدارات الجديدة وليد النميلي ل/وات/ اليوم الاثنين " .


واكد النميلي في هذا الصدد "تمكين كل مصاب بالوباء من كتابين اثنين بصفة مجانية من الاعداد الاولى لروايات الجيب التونسية وذلك بمجرد التسجيل على موقع "بوك سبايس" وارفاق نسخة من التحليل الايجابي مع التنصيص على العنوان ورقم الهاتف لايصال الكتب الى طالبيها باعتماد خدمة التوصيل " وفق تعبيره.

هذا وتجدر الاشارة الى ان عرض دار النشر "بوب ليبريس" متواصل لمدة شهر كامل ويشمل روايات الجيب التونسية التالية :"المكعب الازرق عن سلسلة النسور و"مدينة الاسوار الثلاثة" عن سلسلة ايماجيتوس و"سادة العالم " عن سلسلة العقد الاسود و"المتسلل" عن سلسلة ستيغما.

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