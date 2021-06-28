وفاة امرأة علقت بباب المترو عدد 4 الذي جرّها عدّة أمتار

وات - لقيت في حدود الساعة الثانية بعد منتصف نهار اليوم الاثنين عاملة بمعهد رعاية الطفولة في منوبة حتفها بعد ان علق جسدها في باب المترو عدد 4 أثناء محاولتها الصعود قبل غلق الباب على مستوى محطة الدندان ، حسب ما أفاد به مصدر أمني في الجهة صحفية (وات) في الجهة .



وأوضح نفس المصدر ان العاملة البالغة من العمر 60 سنة التي تقطن في منطقة حي الخضراء التابعة لولاية تونس، همّت بركوب العربة لكن الباب أغلق فجأة ، ليعلق جسدها هناك ويجرّها المترو عدّة أمتار وسط صياح واستغاثة المسافرين في المحطّة ، ممّا أدى الى وفاتها على عين المكان .

وأضاف انه باعلام الجهات الامنية والقضائية جرت المعاينة الموطنية بحضور وكيل الجمهورية وتولّى أعوان الحماية المدنية نقل الجثة الى قسم الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول فيما تولّى أعوان مركز الامن الوطني بالدندان فتح تحقيق في الحادث .



