كاس تونس للغولف - جمعية الغولف بالحمامات تحتكر اللقب في مسابقتي الفردي والفرق

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فرضت جمعية الغولف بالحمامات سيطرة مطلقة على منافسات الادوار النهائية للنسخة الثامنة لمسابقة كاس تونس التي اقيمت يومي السبت والاحد بملعب سيتروس بالحمامات.في منافسات الفردي، تحصل ثنائي جمعية الغولف بالحمامات رابح البدوي وعزيز الدردوري على المركز الاول امام عزيز البدوي ونزار البرهومي من جمعية الغولف بطبرقة بينما عاد المركز الثالث للاعبي جمعية الغولف بالحمامات ايضا الياس البرهومي وبهاء بولكمين.كما ظفرت جمعية الغولف بالحمامات باللقب في مسابقة الفرق برصيد 289 نقطة بعدما تقدمت في الترتيب العام على جمعية القنطاوي للغولف (251 نقطة) وجمعية الغولف بقمرت (231 نقطة).وشهدت المنافسات مشاركة 90 لاعبا ولاعبة موزعين على 45 فريقا علاوة على ثلاثة فرق زوجية شاركت باسم الجامعة للمرة الاولى في تاريخ الكاس.وبتتويجها بلقبي الكاس، تكون جمعية الغولف بالحمامات قد حققت انجازا غير مسبوق بفوزها بجميع المسابقات في نفس الموسم بعد احرازها لقبي بطولة تونس للرجال والسيدات.