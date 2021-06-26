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نجم المتلوي - معز بوعكاز مدربا جديدا

Publié le Samedi 26 Juin 2021 - 16:05 قراءة: 0 د, 22 ث
وات - اعلن نجم المتلوي، اليوم السبت، عن اتفاقه مع المدرب التونسي معز بوعكاز لقيادة الفريق الاول لكرة القدم لموسم 2021-2022 خلفا للمدرب محمد علي معالج.

وسيخوض معز بوعكاز (54 سنة) تجربته التدريبية الاولى في تونس بعد ان اشرف في السنوات الماضية على العديد من الاندية الجزائرية على غرار اتحاد بلعباس وبرج عريريج وشبيبة بجاية ومولودية وهران واتحاد بسكرة.


وكان نجم المتلوي انهى الموسم الماضي في المركز التاسع لبطولة الرابطة المحترفة الاولى برصيد 32 نقطة.



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