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اتحاد تطاوين يتعاقد مع المدافع محرز بالراجح

Publié le Jeudi 24 Juin 2021 - 20:05 قراءة: 0 د, 20 ث
وات - اعلن اتحاد تطاوين يوم الخميس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن تعاقده مع الظهير الايسر محرز بالراجح لمدة موسمين قادما من نادي حمام الانف.

وكان اتحاد تطاوين تعاقد في وقت سابق مع المدرب محمد علي معالج للاشراف على الفريق في موسمه الرابع على التوالي في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.


وانهى اتحاد تطاوين بطولة الموسم الماضي في المركز الثامن برصيد 33 نقطة.


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