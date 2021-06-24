اتحاد تطاوين يتعاقد مع المدافع محرز بالراجح

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اعلن اتحاد تطاوين يوم الخميس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن تعاقده مع الظهير الايسر محرز بالراجح لمدة موسمين قادما من نادي حمام الانف.وكان اتحاد تطاوين تعاقد في وقت سابق مع المدرب محمد علي معالج للاشراف على الفريق في موسمه الرابع على التوالي في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.وانهى اتحاد تطاوين بطولة الموسم الماضي في المركز الثامن برصيد 33 نقطة.