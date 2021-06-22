ارتفاع عدد الأطفال الفقراء المنتفعين بمنحة شهرية في إطار تنفيذ مشروع الاستثمار في رأس المال البشري إلى 116  ألف منتفع مع بداية المرحلة الثانية للمشروع

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سيرتفع العدد الجملي للأطفال الفقراء المتراوحة أعمارهم بين 0 و5 سنوات، المتمتعين بمنحة شهرية قدرها 30 دينار، 116 ألف طفل، مع انطلاق المرحلة الثانية لمشروع "الاستثمار في رأس المال البشري للأطفال بفضل منظومة حماية اجتماعية مستدامة وشاملة" التي تم الإعلان عن إطلاق تمويلها، اليوم الثلاثاء.وأوضحت المديرة العامة بوزارة الشؤون الاجتماعية، نجاة دخيل، خلال ندوة صحفية عقدت بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية وخصصت لاستعراض مكونات المرحلة الثانية من هذا المشروع الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة "اليونيسيف" بتونس وبتمويل من البنك الألماني للتنمية، أنه سيتم خلال هذه المرحلة التي تمتد إلى ديسمبر 2021، تمتيع 66 ألف طفل فقير تتراوح أعمارهم بين 0 و5 سنوات، وبشكل رجعي انطلاقا من شهر أفريل الماضي، بمنحة شهرية قدرها 30 دينارا.وذكرت المتحدثة أن 50 ألف طفل فقير تتراوح أعمارهم من 0 الى 5 سنوات، مسجلون في بنك معطيات برنامج الأمان الاجتماعي، قد تمتعوا بمنحة شهرية قدرها 30 دينار، خلال المرحلة الأولى من هذا المشروع الذي انطلق منذ شهر ديسمبر 2020.كما تم في إطار المرحلة الأولى لهذا المشروع تمتيع 309 آلاف و700 تلميذ، مسجلين في بنك معطيات برنامج الأمان الاجتماعي بمنحة العودة المدرسية 2020-2021 وقدرها 50 دينارا، حسب المتحدثة التي أشارت إلى أن الوزارة تسند بدورها ومن ميزانيتها الخاصة منحة ب 50 دينار لهذه الفئة من التلاميذ المتراوحة أعمارهم بين 6 و18 سنة وذلك ضمن برنامجها السنوي لمساعدة التلاميذ والطلبة على تأمين مصاريف العودة المدرسية.وبينت دخيل أن القيمة الجملية لمشروع " الاستثمار في رأس المال البشري للأطفال بفضل منظومة حماية اجتماعية مستدامة" تقدّر بـ 22 مليون أورو، أسند منها البنك الألماني للتنمية لوزارة الشؤون الاجتماعية هبة أولى قدرها 12 مليون أورو لتمويل المرحلة الأولى من المشروع ، وهبة ثانية قدرها 10 مليون أورو لتنفيذ المرحلة الثانية منه.ومن جهته لفت وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي إلى أن هذا المشروع يتناغم مع أهداف مشروع الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية الذي يحتوي على عدة ضمانات اجتماعية ومن بينها تمتيع كل الأطفال التونسيين المتراوحة أعمارهم من 0 الى 18 سنة بمنحة شهرية قارة قدرها 30 دينار، معتبرا أن هذا المشروع سيشكل فرصة وتجربة نموذجية هامة للتعرف على دور هذه المنح في تغيير حياة هذه الفئة من الأطفال إلى الأفضل.ومن جانبه اعتبر نائب القائم بالأعمال في السفارة الألمانية بتونس جورج فيلسهايم، أن المنح التي يتم إسنادها ضمن مشروع الاستثمار في رأس المال البشري لفائدة الأطفال الفقراء من شأنها أن تمد يد المساعدة للعديد من العائلات المعوزة التي تمر بظروف اقتصادية صعبة جراء تداعيات أزمة كوفيد 19 .ومن جهتها أعربت ممثلة منظمة اليونسيف بتونس ماريلانا فيفياني، عن أملها في أن تساهم المنح المسندة للأطفال ضمن هذا المشروع في الحد من الانقطاع و التسرب المدرسي وفي توفير التغذية المتوازنة لهم.