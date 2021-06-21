الدورة 13 لمعرض البناء الايكولوجي يومي 29 و 30 جوان 2021

تنطلق يومي 29 و 30 جوان 2021 الدورة الثالثة عشر لمعرض البناء الايكولوجي، التحكم في الطاقة والتجديد بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ومن المتوقع أن يستقبل 2000 زائرا، و 25 عارضا و 25 مؤتمرا، بالإضافة إلى تنظيم 300 لقاء شراكة.وتنظم هذه الدورة، وفق بلاغ صادر عن مؤسسات الاستثمارات والأعمال، بالتعاون مع عديد الهياكل المهنية والمراكز الفنية المختصة، وهي موجهة للمهنيين من مهندسين معماريين ومهندسين مستشارين ومكاتب الدراسات وشركات المقاولات وشركات البعث العقاري، وخبراء مزودين وجميع المهنيين في القطاع العقاري والبناء.ويتمحور الموضوع الرئيسي لهذه السنة حول "البناء الايكولوجي :كيف بعد الكورونا؟"، لا سيما وان المعيار الرئيسي لشراء المساكن بعديد الدول أصبح يعتمد على البناء الإيكولوجي والهندسة المعمارية القائمة على المناخ والاخضرار، وسيكون البناء المقتصد والرشيد في استهلاك الطاقة محور الحديث خلال هذه الأيام المنعقدة بحضور نخبة من المعنيين بالبناء الإيكولوجي والمختصين في الميدان.وتهدف هذه الأيام إلى تسليط الضوء على ميزات هذا الميدان، وتوفير جملة من العروض للمواد والحلول الجديدة من منتجات وخدمات وحلول تقنية تحترم البيئة وتحافظ عليها وتساهم في التحكم في الطاقة.ويتضمن البرنامج تنظيم معرض للمواد الايكولوجية يحتوي على مساحات للعرض مصممة ومجهزة لإبراز الخبرات والمنتجات للزوار من المهنيين والمختصين وكذلك العلامات التجارية الخاصة بكل منهم، وتنظيم مؤتمرات وورشات عمل تقنية، إضافة إلى قيام خبراء و مهنيين بعقد سلسلة من المحاضرات وورشات العمل التقنية، وعرض لمختلف المنتجات والخدمات والحلول المقدمة من المؤسسات والهياكل الشريكة في التظاهرة.كما سيتم بالمناسبة، عقد لقاءات شراكة التي تعد من أهم المحاور لما توفره من فرص لإجراء مقابلات بين المهنيين وإبرام العقود، كما ستكمن المهنيين المشاركين في هذه الاجتماعات من تبادل المعلومات والتقنيات الحديثة، إضافة إلى فضاء للباعثين الشبان الجدد، وفضاء المجتمع المدني عبر تخصيص جناح للجمعيات الفاعلة في القطاع بالنظر لأهمية الدور الذي تلعبه.