المنستير: أهالي زرمدين يطالبون بتسريع إعادة تهيئة مركز الصحة الأساسية للأطفال وحل إشكاليات تنوير المنازل بحي المنار

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تمحورت أبرزت مقترحات أهالي وممثلي المجتمع المدني بزرمدين (ولاية المنستير)، خلال الجلسة التمهيدية للدورة العادية الثالثة لسنة 2021 لبلدية المكان التي عقدت اليوم الأحد بمقر البلدية، حول التعبيد والتنوير والنظافة والصحة، وفق ما أفاد به (وات)، عمر بن عمر، رئيس بلدية زرمدين.وطالب المواطنون خلال النقاش بتعيين معتمد لمعتمدية زرمدين، والتسريع بإعادة تهيئة مركز الصحة الأساسية الخاص بالأطفال، المتداعي للسقوط، والذي وقع إغلاقه منذ أربعة أشهر، وتوسيع التغطية بشبكة الهاتف لتشمل المتساكنين بطريق رأس المرج، فضلا عن المطالبة بتركيز فوانيس بطريق رأس المرج وتبليط أرصفة للمترجلين، وإحداث مشاريع تنموية لفائدة المرأة، باعتبار أنّ عدد العاطلين عن العمل في ارتفاع بهذه المنطقة.وتمحورت بقية مشاغل المواطنين حول إشكالية التنوير بعدد من المنازل المرتبطة بالشبكة الكهربائية، غير أنّها لا تستطيع استغلال الكهرباء، بسبب الضغط الكهربائي المنخفض، إلى جانب الوضع البيئي والوضع الصحي المتعلق بفيروس كورونا المستجد.وقد أكد رئيس البلدية بالمناسبة أنّ بعض مصانع الخياطة غير ملتزمة بتطبيق البروتوكول الصحي وسجلوا بها 44 إصابة بفيروس كورونا إلى غاية 19 جوان الجاري.وأوضح أن الضغط الكهربائي متدن في كامل حي المنار وحيّ الطاهر صفر وأن السلط المحلية نسقت مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز التي وعدت بتفعيل المحوّلات الكهربائية الجديدة خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن أهالي المنطقة عانوا من المشكل ذاته في السنة الفارطة على مستوى شارع الحبيب بورقيبة.وأضاف أنّ أشغال تعبيد حوالي 5 فاصل 5 كلم من الطريق الرئيسية الرابطة بين زرمدين وجمال، تقدمت بنسبة 70 في المائة وهو مشروع وطني، وستنطلق قريبا أشغال إعادة تعبيد طريق الملعب أو شارع الطيّب المهيري على طول 800 متر. وقد انطلقت مرحلة طلب العروض الخاصة بمشروع تجديد قرابة 6 كلم من قنوات التطهير القديمة بأحياء عليّ البلهوان، ونهج الجزائر وفرحات حشاد، فضلا عن تمديد قنوات التطهير في عدد من الأنهج الأخرى ببلدية زرمدين وغيرها.واستكملت الدراسات المتعلقة بانجاز دار الخدمات بزرمدين، في مرحلة انتظار المصادقة على هذه الدراسات وقد رصدت لهذا المشروع حوالي 283 ألف دينار وسيقع إنجازه في محل تابع للبلدية يقع خلف مقر البلدية يمسح قرابة 700 متر مربع، حسب عمر بن عمر.وستُنجز في إطار تنمية موارد البلدية، مكاتب إدارية جديدة، إذ تم رصد 400 ألف دينار لهذا المشروع الذي يشهد حاليا طور الدراسات.وفي تصريح ل(وات)، أفاد رئيس البلدية بأنّ أشغال التعشيب الاصطناعي لملعب زرمدين بكلفة 650 ألف دينار انطلقت أمس وستتواصل 180 يوما، في الوقت الذي تقدمت فيه أشغال مشروع إعادة تهيئة مدخل ملعب كرة القدم، بنسبة 60 في المائة، بكلفة 60 ألف دينار. وبلغ مشروع إحداث حجرات ملابس جديدة، بكلفة 100 ألف دينار، المرحلة النهائية من الدراسات.كما شارفت على الانتهاء، دراسات تجميل مدخل مدينة زرمدين، على مستوى المفترق الدائري طريق زرمدين-بني حسان، والمفترق الدائري زرمدين-منزل حياة-الغنادة وقد رصدت لتنفيذ هذا المشروع اعتمادات قدرها 120 ألف دينار، وفق المصدر ذاته.