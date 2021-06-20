وفاة شابين غرقا في ولاية باجة

وات -

توفي غرقا اليوم الأحد، بولاية باجة، شابان عمرهما 18 و28 عاما.وقد أكدت مصادر من الحماية المدنية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن أحد الشابين (أمين العمري، 18 سنة)، لقي حتفه على عين المكان، غرقا فى حُفرة عمقها 4 أمتار مملوءة ماء ولم تحدد بعدُ أسباب وجوده هناك، إن كان لغرض السباحة أو أنه وقع فيها.أما الهالك الثاني (أنيس العياري، 28 سنة) فقد توفّي غرقا بشاطيء المقاصب (سواحل نفزة) من ولاية باجة.