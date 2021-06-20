كاس تونس - النادي الافريقي يجرد الاتحاد المنستيري من لقبه ويصعد الى النهائي

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تونس 20 جوان 2021 (وات) - تاهل النادي الافريقي الى الدور النهائي لكاس تونس لكرة القدم (نسخة صالح بن يوسف) بفوزه على ضيفه الاتحاد المنستيري حامل اللقب بركلات الترجيح 3-صفر بعد انتهاء الوقتين الاصلي والاضافي بالتعادل السلبي في مباراة الدور نصف النهائي الثاني التي اقيمت مساء الاحد على ملعب حمادي العقربي برادس.والتحق النادي الافريقي في الدور النهائي المقرر يوم الاحد المقبل بجزيرة جربة بالنادي الصفاقسي الذي كان انهى في وقت سابق مغامرة الاولمبي للنقل في مسابقة الكاس بفوزه عليه 2-صفر سجلهما حسام بن علي (11) ووليد القروي (28) في الدور نصف النهائي الاول بملعب علي البلهوان في الملاسين في مباراة توقفت في منتصف الشوط الثاني.واضطر الحكم عامر شوشان الى ايقاف المباراة في الدقيقة 68 بسبب الاستعمال المتكرر للشماريخ من قبل جماهير الاولمبي للنقل ورميها على ارضية الميدان ما شكل خطرا على سلامة اللاعبين وطاقم التحكيم.وفي مباراة كان بطلها دون منازع حارس الاتحاد المنستيري البشير بن سعيد بتصدياته العديدة والرائعة، اقتنص النادي الافريقي بطاقة عبوره الى المشهد الختامي لمسابقة الكاس بعد كان اكثر توفيقا في سلسلة ركلات الترجيح بتسجيله محاولاته الثلاث عن طريق زهير الذوادي وبلال العيفة وحمزة العقربي مقابل اخفاق كلي من جانب الاتحاد المنستيري بواسطة الياس الجلاصي وزياد العلوي وحمزة الخضراوي.وسيسعى النادي الافريقي في الدور النهائي الى الظفر بكاس تونس للمرة الرابعة عشرة بينما سيحاول النادي الصفاقسي كسب ود الاميرة للمرة السادسة في تاريخه.