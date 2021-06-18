مهدي مبروك: حالات ومحاولات الغش تتخذ أشكالا فردية بسبب انعدام منظومة القيم وجماعية في اطار الجريمة المنظمة

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رافق منذ اليوم الأول لانطلاق امتحان الباكالوريا في دورته الرئيسية 2021 ظهور حالات ومحاولات غش صنفها الخبير في علم الاجتماع مهدي مبروك الى شكل فردي يعوزه منظومة القيم وشكل جماعي يتنزلفي اطار الجريمة المنظمةولفت مهدي مبروك اليوم الجمعة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، الى أن تنامى ظاهرة الغش ناجمة عن عدة عوامل منها عدم الاستعداد البيداغوجي الكافي للتلميذ لإجراء الامتحان مما يجعله يسلك طرقا غير نزيهة للنجاح الى جانب غياب الوازع الأدبي والأخلاقي حيث تصبح بغيابها الطرق الملتوية مباحة للوصول للأهداف حسب تقديرهوأضاف في هذا الصدد أن سلوك المترشح للباكالوريا في علاقة بحالات الغش هي ترجمة لعدم احترام التنافس النزيه بين جميع المترشحين حسب تقديره مشيرا الى وجود خلل في المنظومة التربوية في علاقة بهذه الظواهر السلوكيةوأبرز مهدي مبروك أن جائحة كوفيد-19 ساهمت هي بدورها منذ ظهورها في عدم المواظبة في التحصيل العلمي الكافي والتشتت الذهني لدى التلميذ وتقلص الزمن المدرسي وتنامي ظاهرة العنف في الوسط المدرسي التي شكلت في مجملها حسب تشخيصه أرضية ملائمة لتنامي ظاهرة الغش، معتبرا أن المدرسة العمومية لم تتمكن من الاستجابة لتحديات الوباءوبين أن حالات الغش اتخذت كذلك شكلا جماعيا لمجموعات منظمة تستثمر التكنولوجيا الحديثة من خلال اعداد لوجستي محكم تستغله في المتاجرة للحصول على عائد مالي هام وهي تضرب بذلك مصداقية المنظومة التربويةيشار الى أن وزارة التربية، رفعت يوم الأربعاء الماضي 30 قضية ضد أشخاص يمتلكون صفحات على شبكة التواصل "فايسبوك" بعد أن تفطنت خلية اليقظة والمتابعة التي ركزتها الوزارة لتقصي محاولات الغش، إلى نشرهم مقاطع حقيقية من الاختبارات الكتابية لليوم الأول من امتحان الباكالوريا دورة 2021 بحسب المدير العام للامتحانات عمر الولبانيوقد بلغ عدد ملفات محاولات الغش والغش وسوء السلوك التي أحالتها مراكز الاختبارات الكتابية في اليوم الأول من امتحان الباكالوريا للسنة الدراسية 2020-2021 إلى اللجان المختصة في البت والتحقيق فيها 79 ملفا أغلبها حالات غش حسب ما كشفه ذات المصدر في تصريح سابق لـ(وات)يذكر أن وزارة التربية قد رصدت في الدورة السابقة لامتحان الباكالوريا (2020) نحو 1572 حالات غش وسوء سلوك، مقابل 866 حالة غش وسوء سلوك في دورة 2019وقد نص قرار وزير التربية المؤرخ في 29 مارس 2021 والمتعلق بضبط نظام امتحان الباكالوريا على تحجير الترسيمطيلة 5 سنوات علاوة على التتباعات الجزائية في حال ارتكب أحد المترشحين بصفة فردية محاولة الغش أو الغش أو سوء السلوك أو محاولة الغش المقترن بسوء السلوك أو الغش المقترن بسوء السلوكوحسب إحصاءات وزارة التربية ارتفع عدد المترشحين بصفة فردية هذا العام بشكل قياسي حيث بلغ عددهم 11500 مرشحا تتراوح أعمارهم بين 17 و71 عاما.