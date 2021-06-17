   Aziza Jalel - مستنياك  

اجتماعات عمل افتراضية بين فرنسا وتونس يوم  24 جوان 2021

Publié le Jeudi 17 Juin 2021 - 08:34 قراءة: 0 د, 35 ث
تنظم "بيزنس فرانس" اجتماعات عمل افتراضية بين فرنسا وتونس في 24 جوان 2021 وهي مفتوحة لجميع الشركات الفرنسية والتونسية ، وفق ما أكدته اليوم الاربعاء السفارة الفرنسية في تونس . وتهدف هذه الاجتماعات إلى تبادل الخبرات والرؤى للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية والسماح للشركات الصغيرة والمتوسطة من كلا البلدين بتنظيم اجتماعات "بي تو بي" .

ويتضمن برنامج هذا الحدث ، شهادات من رواد الأعمال حول تجربتهم عبر المواضيع التالية: "بوابة تونس إلى إفريقيا" و "التحول الرقمي ومركز المواهب" و "سلاسل القيمة الصناعية وتحول الطاقة" و "الصحة والصناعة الزراعية - عوامل المرونة" و "تمويل المشاريع والنشاط".
وستكون هناك أيضًا اجتماعات مهنية آمنة ومؤهلة مسبقًا مع خبراء وشركات من كلا البلدين ، على منصة "بيزنس فرونس ماتشيغ".





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