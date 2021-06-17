اجتماعات عمل افتراضية بين فرنسا وتونس يوم  24 جوان 2021

تنظم "بيزنس فرانس" اجتماعات عمل افتراضية بين فرنسا وتونس في 24 جوان 2021 وهي مفتوحة لجميع الشركات الفرنسية والتونسية ، وفق ما أكدته اليوم الاربعاء السفارة الفرنسية في تونس . وتهدف هذه الاجتماعات إلى تبادل الخبرات والرؤى للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية والسماح للشركات الصغيرة والمتوسطة من كلا البلدين بتنظيم اجتماعات "بي تو بي" .ويتضمن برنامج هذا الحدث ، شهادات من رواد الأعمال حول تجربتهم عبر المواضيع التالية: "بوابة تونس إلى إفريقيا" و "التحول الرقمي ومركز المواهب" و "سلاسل القيمة الصناعية وتحول الطاقة" و "الصحة والصناعة الزراعية - عوامل المرونة" و "تمويل المشاريع والنشاط".وستكون هناك أيضًا اجتماعات مهنية آمنة ومؤهلة مسبقًا مع خبراء وشركات من كلا البلدين ، على منصة "بيزنس فرونس ماتشيغ".