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مدينة العلوم تنظم مدرسة صيفية حول أساسيات علم الوراثة يومي 24 و25 جوان الجاري

Publié le Mercredi 16 Juin 2021 - 15:11 قراءة: 0 د, 35 ث
تنظم مدينة العلوم بتونس مدرسة صيفية حول أساسيات علم الوراثة لفائدة تلاميذ المعاهد الاعدادية من الفئة العمرية من 13 الى 15 سنة يومي 24 و25 جوان الجاري

وتنتظم هذه المدرسة من الساعة العاشرة صباحا الى الواحدة بعد الزوال في اليوم الأول وسيتم فيه تناول موضوع "الخلية العامل المشترك بين جميع الكائنات الحية" واستنادا على هذا العنوان سيتم تقديم الخلية تصاحبها دروسا تطبيقية عبر المراقبة المجهرية لها، وفق بلاغ مدينة العلوم


وسيتم في اليوم الثاني انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا تناول موضوع الحمض النووي كأداة للمعلومة الجينية وتختتم المدرسة الصيفية بتقييم لها في حدود الساعة الواحدة بعد الزوال

وخصصت 15 مكانا شاغرا للتسجيل بمعلوم 60 دينارا للشخص الواحد وستقام فعاليات هذه المدرسة بفضاء الحمض النووي للجميع بالمدينة.

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