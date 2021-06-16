مدينة العلوم تنظم مدرسة صيفية حول أساسيات علم الوراثة يومي 24 و25 جوان الجاري

تنظم مدينة العلوم بتونس مدرسة صيفية حول أساسيات علم الوراثة لفائدة تلاميذ المعاهد الاعدادية من الفئة العمرية من 13 الى 15 سنة يومي 24 و25 جوان الجاريوتنتظم هذه المدرسة من الساعة العاشرة صباحا الى الواحدة بعد الزوال في اليوم الأول وسيتم فيه تناول موضوع "الخلية العامل المشترك بين جميع الكائنات الحية" واستنادا على هذا العنوان سيتم تقديم الخلية تصاحبها دروسا تطبيقية عبر المراقبة المجهرية لها، وفق بلاغ مدينة العلوموسيتم في اليوم الثاني انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا تناول موضوع الحمض النووي كأداة للمعلومة الجينية وتختتم المدرسة الصيفية بتقييم لها في حدود الساعة الواحدة بعد الزوالوخصصت 15 مكانا شاغرا للتسجيل بمعلوم 60 دينارا للشخص الواحد وستقام فعاليات هذه المدرسة بفضاء الحمض النووي للجميع بالمدينة.