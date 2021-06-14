بطولة افريقيا لكرة اليد للسيدات( الكامرون 2021 ) - تونس مع غينيا غدا في ربع النهائي

سيتبارى المنتخب التونسي لكرة اليد للسيدات متصدر المجموعة الاولى في الدور الاول لبطولة امم افريقيا لكرة اليد يوم غد الثلاثاء على الساعة منتصف النهار توقيت محلي (نفس التوقيت في تونس) في العاصمة الكامرونية (ياوندي) مع منتخب غينيا ( احد افضل اصحاب المركز الثالث) في ربع نهائي البطولة ..وسبق للمنتخب التونسي للسيدات ان تبارى مع نظيره الغيني في الدور الاول (المجموعة الاولى) وفاز عليه ( 30-27 ).س 12 / انغولا / كونغو الديمقراطيةس14 / تونس / غينياس16 / الكونغو / السنغالس18 / الكامرون / نيجيريا