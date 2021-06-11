   Cherifa - لا خبر ولا مكتوب  

بحث سبل حسن إعداد العداءة التونسية سمية بوسعيد للمشاركة في الألعاب البرالمبية بطوكيو

Publié le Vendredi 11 Juin 2021 - 09:22 قراءة: 0 د, 51 ث
استقبلت وزيرة الشباب والرياضة والادماج المهني بالنيابة سهام العيادي مساء اليوم الخميس 10 جوان 2021 العداءة التونسية سمية بوسعيد مرفوقة برئيس الجامعة التونسية لرياضة المعوقين حبيب شمسة ومدربها الفني بوبكر بن علي وبحضور مدير عام الرياضة مكرم شوشان ومدير رياضيي النخبة محمد بن عمر.




وتناولت الجلسة وضعية البطلة التونسية وتدارس مقترحات حلول والاجراءات العاجلة الممكن اتخاذها لتجاوز الإشكاليات العالقة في علاقة ببرمجة تربصاتها التحضيرية المحلية منها والدولية والاجراءات الصحية الاستباقية اللازمة "تلقيح covid 19" استعدادا للاستحقاق الرياضي القادم الألعاب البرالمبية طوكيو 2020(+1) ،إضافة الى التطرق الى كل المسائل المادية واللوجستية والفنية والصحية والتنظيمية وعقد أهدافها وحيث تم الاتفاق في هذا الاطار على :
توفير الاعتمادات الضرورية من قبل سلطة الإشراف لحسن إعدادها للمشاركة في الألعاب البرالمبية طوكيو لهذه الصائفة
عقد جلسة عمل مع الادارة الفنية والجامعة المعنية لضمان حسن التنسيق و سير التحضيرات.

واكدت سهام العيادي بالمناسبة أن ملف رياضيي النخبة يُعد من أولويات سلطة الاشراف ووجب تجاوز كل الإشكاليات العالقة وتظافر جهود كل الأطراف المتداخلة من أجل توفير الظروف اللائقة لرياضيي تونس لإعلاء الراية الوطنية وحصد الألقاب الدولية

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 227344



En continu

Toutes les news
.
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:29 19:40 16:10 12:26 05:00 03:08
27°
 28° % 29 :الرطــوبة
تونــس 19°
2.57 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
28°-1929°-2130°-2132°-2332°-23
  • Avoirs en devises
    21400,2

  • (10 juin)
  • Jours d'importation
    143
  •              1 € = 3,33692 DT        1$ =2,76475 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 juin)   1460,1 MDT