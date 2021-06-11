بحث سبل حسن إعداد العداءة التونسية سمية بوسعيد للمشاركة في الألعاب البرالمبية بطوكيو

استقبلت وزيرة الشباب والرياضة والادماج المهني بالنيابة سهام العيادي مساء اليوم الخميس 10 جوان 2021 العداءة التونسية سمية بوسعيد مرفوقة برئيس الجامعة التونسية لرياضة المعوقين حبيب شمسة ومدربها الفني بوبكر بن علي وبحضور مدير عام الرياضة مكرم شوشان ومدير رياضيي النخبة محمد بن عمر.وتناولت الجلسة وضعية البطلة التونسية وتدارس مقترحات حلول والاجراءات العاجلة الممكن اتخاذها لتجاوز الإشكاليات العالقة في علاقة ببرمجة تربصاتها التحضيرية المحلية منها والدولية والاجراءات الصحية الاستباقية اللازمة "تلقيح covid 19" استعدادا للاستحقاق الرياضي القادم الألعاب البرالمبية طوكيو 2020(+1) ،إضافة الى التطرق الى كل المسائل المادية واللوجستية والفنية والصحية والتنظيمية وعقد أهدافها وحيث تم الاتفاق في هذا الاطار على :توفير الاعتمادات الضرورية من قبل سلطة الإشراف لحسن إعدادها للمشاركة في الألعاب البرالمبية طوكيو لهذه الصائفةعقد جلسة عمل مع الادارة الفنية والجامعة المعنية لضمان حسن التنسيق و سير التحضيرات.واكدت سهام العيادي بالمناسبة أن ملف رياضيي النخبة يُعد من أولويات سلطة الاشراف ووجب تجاوز كل الإشكاليات العالقة وتظافر جهود كل الأطراف المتداخلة من أجل توفير الظروف اللائقة لرياضيي تونس لإعلاء الراية الوطنية وحصد الألقاب الدولية