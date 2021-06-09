منظمة العمل الدولية ستواصل دعمها لتونس ومناصرتها لبرنامج إصلاحها الاجتماعي والاقتصادي (مدير عام المنظمة)

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شدد مدير عام منظمة العمل الدولية غاي رايدراليوم الأربعاء على أن منظمة العمل الدولية ستواصل دعمها لتونس ومناصرتها لبرنامج إصلاحها الاجتماعي والاقتصاديولفت رايدر في تصريح على هامش لقاء جمعه برئيس الحكومة هشام المشيشي بمدينة جنيف السويسرية الى أن هذا الاجتماع كان فرصة للتباحث في الحلول الممكنة للحد من تداعيات أزمة كوفيد-19 في تونس خاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعيومن جهته بين المشيشي أن هذا اللقاء مثل فرصة للعمل على مزيد تدعيم التعاون الوثيق بين تونس و منظمة العمل الدولية خاصة أنها تلعب دورا هاما في تعزيز الحوار الاجتماعي بتونس و مزيد دعم كل البرامج الاقتصادية والاجتماعية الهادفة الى مزيد النهوض بتونسوأضاف المشيشي أنه تم خلال هذا اللقاء إثارة مسألة ضرورة إرساء مزيد من العدالة بين جميع الدول في علاقة بالتسريع في الحصول على التلاقيح المضادة لفيروس كورونا ،خاصة وأن تعثر هذه المسألة من شأنه أن يتسبب في استتباعات سلبية كبيرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاديذكر أن هذا اللقاء يندرج في اطار زيارة يؤديها رئيس الجمهورية هشام المشيشي الى مدينة جنيف السويسرية على امتداد يومي 8 و9 جوان الجاري