باجة: تصنيف كل معتمديات الولاية ذات مستوى انذار مرتفع جدا لوباء "كورونا" ونسبة التحاليل الايجابية تقارب ال55 بالمائة

وات -

صنفت الادارة الجهوية للصحة بباجة كل معتمديات ولاية باجة ذات مستوى انذار مرتفع جدا في ما يعلق بوباء "كورونا" وهو ما يعني وجود اكثر من 100 مصاب لكل مائة الف ساكن بباجة الشمالية والجنوبية وتبرسق وتيبار ونفزة وقبلاط وعمدون وتستور ومجاز الباب، حسب تقرير تحصلت عليه "وات".ووصلت نسبة التحاليل الايجابية المتعلقة بتقصي فيروس "كورونا" المستجد امس الثلاثاء بباجة الى 54,73 بالمائة وهي النسبة الارفع المسجلة منذ اشهر بالجهة، حيث تم تسجيل 104 حالات ايجابية من جملة 190 تحليلا تم اجراؤها.كما ارتفع عدد الوفايات نتيجة الاصابة بفيروس "كورونا" المستجد بباجة الى 229 حالة بعد تسجيل وفاة رجل عمره 88 سنة بالمستشفي الجهوى بباجة، وانخفضت نسبة التعافي من الفيروس حتى امس الثلاثاء الى 89 بالمائة بتسجيل تعافي 6663 شخصا.وكان المدير الجهوى للصحة بباجة الياس عمار ومدير الصحة الوقائية ناجي العطواني اكدا ل"وات" ان الوضع الوبائي المرتبط بفيروس "كورونا" اصبح "كارثيا" بالجهة.