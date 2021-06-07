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بطولة العالم للجيدو - وزن -48 كلغ - اميمة البديوي تخرج من الدور الثاني

Publié le Lundi 07 Juin 2021 - 16:50 قراءة: 0 د, 16 ث
وات - خرجت اميمة البديوي (وزن -48 كلغ) من الدور الثاني ضمن بطولة العالم للجيدو المقامة حاليا بالعاصمة المجرية بودابست اثر هزيمتها امام الايطالية فرانشيسكا ميلاني.

ويذكر ان تونس تشارك في هذه البطولة باربع لاعبات هن اميمة البديوي (وزن - 48 كلغ) وغفران الخليفي (وزن -57 كلغ) ونهال الاندلسي (-70 كلغ) ونهال شيخ روحه (+78 كلغ).

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