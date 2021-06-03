سوسة: تنفيذ 4 قرارات هدم وإزالة لعدد من المباني والاحداثات الفوضويـة التي استحوذت على الملك العمومي البحري في هرقلة

وات -

قامت اليوم الخميس وحدات من الحرس البحري تابعة للمنطقة البحرية بسوسة بالتعاون مع الفرع الجهوي لوكالة حماية َوتهيئة الشريط الساحلي بسوسة وبلدية هرقلة ووحدات مختلفة من المنطقة الجهوية للحرس الوطني بسوسة بتنفيذ 04 قرارات إزالة وهدم لعدد من المباني والاحداثات الفوضويـة بسبب التعدّي على الملك العمومي البحري بالشريط الساحلي لمدينة هرقلة كان قد انتصب بها اصحابها بصفة غير قانونية وبدون رخص سابقة.وأوضح مصدر من الحرس البحري بسوسة في تصريح لـ(وات) ان اكشاكا من الحجم الكبير وشمسيات وحواجز من القصب والصلب تمّت إزالتها بعد ان كانت تعيق تحركات المصطافين والوافدين على شواطئ هرقلة، وتمّت ايضا إزالة مربض خاص للسيارات بمقابل مادي تم أحداثه على الملك العمومي البحري.وقد تم تنفيذ قرارات الهدم والازالة وفق ذات المصدر بعد رفع هاته التجاوزات والمخالفات من قبل فرع وكالة حماية َوتهيئة الشريط الساحلي بسوسة وبعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية وصدور قرارات الهدم من السلط المعنية وبلدية هرقلة.وأكّد أن وحدات المنطقة البحرية بسوسة ستواصل عملها في هذا المجال الي حين تحرير الملك العمومي البحري من مغتصبيه وتطبيق القانون على كل مخالف.