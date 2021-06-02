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انطلاق بطولة الموسم المقبل لكرة القدم يوم 22 اوت المقبل

Publié le Mercredi 02 Juin 2021 - 22:08 قراءة: 0 د, 18 ث
قال امين موقو رئيس لجنة المسابقات بالجامعة التونسية لكرة القدم ان انطلاق بطولة الموسم المقبل لكرة القدم ستكون يوم 22 اوت المقبل.
وافاد موقو بمناسبة اجراء قرعة الدور نصف النهائي لكاس تونس مساء اليوم ان الفائز بكاس تونس (نسخة صالح بن يوسف) سيكون الممثل الثاني لكرة القدم التونسية الى جانب اتحاد بنقردان في مسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم في نسختها المقبلة.

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