القيروان: الوالي يعلن عن جملة من الاجراءات لمدة اسبوع للحدّ من انتشار عدوى فيروس "كورونا"

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أعلن والي القيروان، محمد بورقيبة، اليوم الاربعاء، عن جملة من الاجراءات التي اتخذتها اللجنة الجهوية الموسعة لمجابهة الكوارث المنعقدة بمقر ولاية القيروان، تحت اشراف الناطقة الرسمية لوزارة الصحة، نصاف بن علية، والتي سينطلق تنفيذها بداية من اليوم الى غاية يوم 9 جوان الجاري.وتتمثل هذه الاجراءات في رفع الكراسي والطاولات في الفضاءات المغلقة للمطاعم والمقاهي، ودعوة البلديات لعدم منح التراخيص لإقامة الحفلات والتظاهرات العامة والخاصة، الى جانب تعليق كل الأنشطة الثقافية، وغلق الأسواق الأسبوعية، ودعوة رؤساء إقليمي الأمن الوطني والحرس الوطني والمعتمدين الى تطبيق قانون حظر التجوّل ساري المفعول والذي ينطلق من العاشرة ليلا الى غاية الخامسة صباحا.كما تمت دعوة كل أصحاب وسائل النقل العمومي والحضري والخاص الى ضرورة ارتداء الكمامات، وسيتم تطبيق الإجراءات القانونية على كل مخالف، الى جانب دعوة الإدارة الجهوية للتعليم إلى تفعيل إجراءات البروتوكول الصحي بالمؤسسات التربوية خلال الامتحانات.كما أقرت اللجنة الجهوية الموسعة لمجابهة الكوارث دعوة الإدارات الجهوية والمنشآت العمومية الى التقيد بضرورة تطبيق إجراءات البروتوكول الصحي على كل منظوريها وتكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية، الى جانب دعوة المعتمدين ورؤساء البلديات، ومكونات المجتمع المدني الى مزيد تكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية، فضلا عن القيام بحملات تقصي ميداني لكوفيد-19، وحملات تثقيفية توعوية لتكثيف عمليات التسجيل بمنظومة "ايفاكس" للتلقيح.وكان والي القيروان، محمد بورقيبة، قد ثمّن، في بداية الجلسة، مبادرة رئيس الجمهورية، بإحداث المخبر الطبي المتنقل للأمن البيولوجي بولاية القيروان، والذي سينطلق في العمل بداية من مساء اليوم الاربعاء.وحثّ الوالي المواطنين على التسجيل في منظومة التلقيح، داعيا المعتمدين ورؤساء البلديات الى القيام بحملات تحسيسية ميدانية لتسجيل المواطنين بهدف بلوغ نسبة تطعيم تناهز 20 بالمائة مع موفى شهر جوان.وأكد في المقابل أن الوضع الوبائي صعب في ولاية القيروان ولكنها" لا تعتبر منطقة موبوءة إلى حد الآن"، وفق تعبيره.يشار الى ان عدد التحاليل المنجزة بولاية القيروان منذ بداية جائحة "كورونا" بلغ 35 ألفا و410 تحاليل، في حين بلغ العدد الجملي للحالات الايجابية 8435 حالة منها 7650 حالة شفاء و313 حالة وفاة.