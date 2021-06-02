حصة تونس من اللقاحات هذا العام بلغت 11 مليون و700 ألف جرعة عن طريق المبادرات العالمية والعقود المباشرة

وات -

من المفترض أن تحصل تونس العام الجاري على 11 مليون و700 ألف جرعة تلقيح عن طريق مبادرات عالمية وإقليمية وعن طريق عقود مباشرة مع المخابر العالمية وفق ما كشفه المدير العام للصيدلية المركزية التونسية بشير اليرمانيوقال اليرماني اليوم في تصريح ل(وات) ان تونس تعاقدت بصفة مباشرة مع مخبر "فايزر بيونتيك" للحصول على 4 ملايين جرعة "فايزر" إضافة إلى تعاقدها مع الجهات الروسية للحصول على 500 ألف جرعة "سبوتنيك" ومع الجهات الصينية للحصول على 500 ألف جرعة "سينوفاكأما على مستوى المباردات العالمية والإقليمية أوضح اليرماني أن تونس تعاقدت عن طريق وزارة الصحة والصيدلية المركزية مع المبادرة العالمية "كوفاكس" للحصول على 4 ملايين و300 ألف جرعة، لكن لم يصل منها سوى 600 ألف جرعة إلى الآن من لقاح "فايزر" و"سبوتنيكوأضاف اليرماني أن تونس مسجلة ضمن المبادرة الإفريقية للحصول على 2 ملايين جرعة منها مليون ونصف جرعة من لقاح "جنسون أند جنسون" الذي يعطي المناعة ضد فيروس كورنا المستجد من خلال جرعة واحدة دون تذكيروللاشارة بلغ العدد الإجمالي للملقحين إلى غاية أمس الثلاثاء 983.647 تلقيح منهم 672.600 شخصا تلقوا الجرعة الأولى و311.047 شخصا تلقوا الجرعة الثانية حسب البلاغ اليوم لوزارة الصحة.