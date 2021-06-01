عودة رحلات الخطوط التونسية الى الجزائر بداية من 7 جوان 2021

أعلنت الخطوط التونسية عودة رحلاتها الى الجزائر بداية من 07 جوان 2021 بعد تعليقها بسبب جائحة "كوفيد-19".علما ان السلطات الجزائرية أغلقت حدود البلاد البرية والجوية والبحرية، منذ مارس 2020، تخللتها بعض برامج الإجلاء بشكل متقطع، توقفت هي الأخرى منذ شهرين.واكدت الشركة، في بلاغ لها الثلاثاء، انه يتعين على المسافرين الى الجزائر الاستظهار اثناء القيام بعملية التسجيل، بتحليل مخبري سلبي لكوفيد-19 لا يتجاوز 36 ساعة قبل تاريخ الذهاب.