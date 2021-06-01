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عودة رحلات الخطوط التونسية الى الجزائر بداية من 7 جوان 2021

Publié le Mardi 01 Juin 2021 - 13:25 قراءة: 0 د, 21 ث
أعلنت الخطوط التونسية عودة رحلاتها الى الجزائر بداية من 07 جوان 2021 بعد تعليقها بسبب جائحة "كوفيد-19".

علما ان السلطات الجزائرية أغلقت حدود البلاد البرية والجوية والبحرية، منذ مارس 2020، تخللتها بعض برامج الإجلاء بشكل متقطع، توقفت هي الأخرى منذ شهرين.


واكدت الشركة، في بلاغ لها الثلاثاء، انه يتعين على المسافرين الى الجزائر الاستظهار اثناء القيام بعملية التسجيل، بتحليل مخبري سلبي لكوفيد-19 لا يتجاوز 36 ساعة قبل تاريخ الذهاب.



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