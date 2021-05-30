وزيرة المرأة: مشاريع في سليانة لفائدة الطفولة باعتمادات ناهزت 1 مليون و150 ألف دينار

وات -

أفادت وزيرة المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن، إيمان الزهواني هويمل، في تصريح ل(وات)، اليوم الاحد، على هامش زيارة عمل أدتها الى ولاية سليانة، أن الكلفة الجملية للمشاريع التي تعنى بالطفولة، والتي تولت افتتاحها خلال هذه الزيارة، ناهزت 1 مليون و 150 الف دينار، وتتمثل في فضاء للطفولة المبكرة بالعروسة وروضة البلدية بقعفور ومركب للطفولة ببرقو.وقالت هويمل إن وزارتها تولت، منذ سنتين، الاشراف على هذه القرى، خصوصا بعد أن تم رفع الدعم عن جلها من قبل الجمعية الام، وقد تم رصد مبلغ 2 فاصل 6 مليون دينار لفائدتها، فضلا عن الترفيع في ميزانية هذه السنة بنسبة 10 بالمائة، مشددة على أولوية قطاع الطفولة، وعلى حرص الوزارة على عدم التفريط في الأطفال بما في ذلك من يعيشون وضعيات هشة وفاقدو السند، وفق تأكيدها.وفي سياق آخر، كشفت الوزيرة أن العنف ضد المرأة يعد من أوكد المشاغل صلب الوزارة، ولذلك تعمل مصالحها على تركيز مراكز لإستقبال النساء ضحايا العنف بجل الولايات، مشيرة إلى أن معتمدية قعفور في ولاية سليانة ستشهد قريبا افتتاح أحد هذه المراكز وذلك بدعم من الاتحاد الاوربي.وأفاد المندوب الجهوي للمرأة والأسرة و الطفولة و كبار السن،عميد العماري، من جهته، أن 120 أمراة استفادت من برنامج "رائدة" وذلك في شكل قروض، كما شمل برنامج التمكين الاقتصادي عددا من العائلات ذات الوضعيات الخاصة، وأمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي، فضلا عن انتفاع 21 عائلة بمساعدات بقيمة جملية قدرها 100 ألف دينار.يذكر أن زيارة وزيرة المرأة الي ولاية سليانة شملت فضاء الطفولة بالعروسة وروضة البلدية بقعفور، وأشغال بناء مركز رعاية المسنين، وقرية الأطفال SOS، إلى جانب مركب الطفولة ببرقو.