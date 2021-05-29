صفاقس : اختتام حملة تمكين الاطار التربوي من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بتكريم الاطار الطبي المشرف على التطعيم

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تولت المندوبيتان الجهويتان للتربية صفاقس 1 وصفاقس2، مساء اليوم السبت، بالمركز الجهوي للتكوين المستمر وتطوير الكفاءات، تكريم الاطار الطبي وشبه الطبي الذي أشرف على تمكين الاطار التربوي بجهة صفاقس طيلة الأسبوع الجاري من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا " المستجد في ظروف متميزة تنظيميا ولوجستيا.وافاد مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بصفاقس، الدكتور محمد مخلوف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، انه قد تم خلال حملة التلقيح هذه، تمكين قرابة 5036 عونا واطارا تربويا تابعين للمندوبيتين الجهويتين للتربية صفاقس1 و2 من اللقاح ضد فيروس "كورونا" وذلك من ضمن حوالي 7،500 اطارا تربويا كان من المنتظر تلقيحهم، مشيرا الى ان حملة التلقيح هذه ضد فيروس كورونا الموجهة للاطارات التربوية بمختلف اسلاكهم، تندرج في اطار العمل بالمنشور الوزاري الصادر في شهر مارس الماضي والتابع للاستراتيجية الوطنية التي رسمت اولوية في القيام بعملية التطعيم بداية باعوان الصحة الذين هم في الخط الامامي ثم اعوان الامن والجيش وصولا الى اطارات واعوان التربية".واوضح قوله "ان اعوان واطارات التربية بكل من المندوبيتين الجهويتين للتربية صفاقس1 و2 الذين تم تلقيحهم خلال هذا الاسبوع، قاموا بالتسجيل في منظومة "ايفاكس" وتابعين لمركز التلقيح المتنقل ضد فيروس كورونا وسوف يتلقوا الجرعة الثانية من التلقيح في غضون 35 و45 يوما، معربا عن شكره وامتنانه للاعوان والاطارات الطبية وشبه الطبية ولاعوان واطارات المندوبيتين الجهويتين للتربية صفاقس1 و2 عن المجهودات التي بذلوها من اجل انجاح هذه الحملة تنظيميا ولوجستيا.من ناحيتهما، اجمع كل من المندوب الجهوي للتربية صفاقس1 ، محمد بن جماعة، والمندوب الجهوي للتربية صفاقس2 ، شكري بوعزيز، على "ان العمل على تمكين الاطار التربوي بجهة صفاقس طيلة هذا الأسبوع من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا " في ظروف متميزة وسليمة تنظيميا ولوجستيا يعد ضامنا اساسيا لكسب الرهان بالنسبة للمنظومة التربوية التي هي بصدد الاستعداد لخوض استحقاق وطني وهو امتحان الباكالوريا، الذي يتطلب تظافر جهود كل الاسلاك التربوية والموارد البشرية وهم في صحة جيدة من أجل تأمين تسيير هذا الاستحقاق على اكمل وجه وضمان نجاحه"يذكر ان حملة التلقيح ضد فيروس "كورونا" المستجد ، بالنسبة للاطارات التربوية بمختلف اسلاكهم التابعين للمندوبيتين الجهويتين للتربية صفاقس1 و2 والبلغين سن ال50 والحاملين لامراض مزمنة، قد انطلقت يوم الاثنين الماضي ، بالمركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر، وذلك وسط اجواء طيبة وتظيم محكم.