كاس تونس لكرة القدم - الاتحاد المنستيري والنادي الصفاقسي الى الدور ربع النهائي

وات - تاهل كل من الاتحاد المنستيري (حامل اللقب) والنادي الصفاقسي الى الدور ربع النهائي لكاس تونس لكرة القدم وذلك عقب فوز الاول على مضيفه اتحاد برج السدرية 4-1 وفوز الثاني على مضيفه الملعب القفصي 2-0 اليوم السبت في الدفعة الاولى من مقابلات الدور ثمن النهائي.
وسيواجه الاتحاد المنستيري في الدور القادم الفائز من مباراة الترجي الجرجيسي والنجم الساحلي فيما سيتقابل النادي الصفاقسي مع الفائز من مباراة جمعية اريانة والاولمبي الباجي.
النتائج:
ملعب برج السدرية
الاتحاد الرياضي ببرج السدرية - الاتحاد الرياضي المنستيري 1-4
ملعب قفصة- القمودي
الملعب الرياضي القفصي - النادي الرياضي الصفاقسي 0-2
يوم الاحد 30 ماي
ملعب سليمان
المستقبل الرياضي بسليمان - الاتحاد الرياضي ببنقردان / الحكم عامر شوشان
مركب جرجيس
الترجي الجرجيسي - النجم الرياضي الساحلي / الحكم محرز المالكي
ملعب طبرقة
المرجان الرياضي بطبرقة - النادي الافريقي / الحكم بديس بن صالح
ملعب الملاسين
النادي الأولمبي للنقل - النادي الرياضي البنبلي / الحكم اشرف الحركاتي
ملعب جلمة
النسر الرياضي بجلمة - النجم الرياضي بالمتلوي / الحكم كريم الخميري
ملعب اريانة
الجمعية الرياضية باريانة - الأولمبي الباجي / الحكم يوسف السرايري
ر-هس
وسيواجه الاتحاد المنستيري في الدور القادم الفائز من مباراة الترجي الجرجيسي والنجم الساحلي فيما سيتقابل النادي الصفاقسي مع الفائز من مباراة جمعية اريانة والاولمبي الباجي.
النتائج:
ملعب برج السدرية
الاتحاد الرياضي ببرج السدرية - الاتحاد الرياضي المنستيري 1-4
ملعب قفصة- القمودي
الملعب الرياضي القفصي - النادي الرياضي الصفاقسي 0-2
يوم الاحد 30 ماي
ملعب سليمان
المستقبل الرياضي بسليمان - الاتحاد الرياضي ببنقردان / الحكم عامر شوشان
مركب جرجيس
الترجي الجرجيسي - النجم الرياضي الساحلي / الحكم محرز المالكي
ملعب طبرقة
المرجان الرياضي بطبرقة - النادي الافريقي / الحكم بديس بن صالح
ملعب الملاسين
النادي الأولمبي للنقل - النادي الرياضي البنبلي / الحكم اشرف الحركاتي
ملعب جلمة
النسر الرياضي بجلمة - النجم الرياضي بالمتلوي / الحكم كريم الخميري
ملعب اريانة
الجمعية الرياضية باريانة - الأولمبي الباجي / الحكم يوسف السرايري
ر-هس
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