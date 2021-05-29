كاس تونس لكرة القدم - الاتحاد المنستيري والنادي الصفاقسي الى الدور ربع النهائي

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النتائج:

تاهل كل من الاتحاد المنستيري (حامل اللقب) والنادي الصفاقسي الى الدور ربع النهائي لكاس تونس لكرة القدم وذلك عقب فوز الاول على مضيفه اتحاد برج السدرية 4-1 وفوز الثاني على مضيفه الملعب القفصي 2-0 اليوم السبت في الدفعة الاولى من مقابلات الدور ثمن النهائي.وسيواجه الاتحاد المنستيري في الدور القادم الفائز من مباراة الترجي الجرجيسي والنجم الساحلي فيما سيتقابل النادي الصفاقسي مع الفائز من مباراة جمعية اريانة والاولمبي الباجي.ملعب برج السدريةالاتحاد الرياضي ببرج السدرية - الاتحاد الرياضي المنستيري 1-4ملعب قفصة- القموديالملعب الرياضي القفصي - النادي الرياضي الصفاقسي 0-2يوم الاحد 30 مايملعب سليمانالمستقبل الرياضي بسليمان - الاتحاد الرياضي ببنقردان / الحكم عامر شوشانمركب جرجيسالترجي الجرجيسي - النجم الرياضي الساحلي / الحكم محرز المالكيملعب طبرقةالمرجان الرياضي بطبرقة - النادي الافريقي / الحكم بديس بن صالحملعب الملاسينالنادي الأولمبي للنقل - النادي الرياضي البنبلي / الحكم اشرف الحركاتيملعب جلمةالنسر الرياضي بجلمة - النجم الرياضي بالمتلوي / الحكم كريم الخميريملعب اريانةالجمعية الرياضية باريانة - الأولمبي الباجي / الحكم يوسف السرايرير-هس